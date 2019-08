Grande Fratello | Michael Terlizzi esce con Isabel Castillo - foto

Grande Fratello - Michael Terlizzi non è gay : flirt in corso con Isabel FOTO : Michael Terlizzi del Grande Fratello avvistato con un’avvenente mora: le FOTO Altro che gay, Michael Terlizzi è etero e lo ha chiaramente mostrato negli ultimi scatti pubblicati dal settimanale Vero. L’ex concorrente del Grande Fratello 16 è stato beccato all’Acquatica Park di Milano in compagnia di un’affascinante mora. Tra i due – come potete vedere […] L'articolo Grande Fratello, Michael Terlizzi non è gay: ...

Daniele Dal Moro senza freni sul Grande Fratello - poi le parole su Martina : Grande Fratello, Daniele Dal Moro e Martina Nasoni oggi In molti continuano a chiedersi cosa ne sarà di Daniele Dal Moro e di Martina Nasoni dopo questo periodo turbolento che stanno attraversando, e la nostra sensazione è che anche se resteranno in buoni rapporti la possibilità di una relazione sia definitivamente tramontata. Oggi in effetti

Mediaset - Loredana Lecciso e la strana frase sul Grande Fratello Vip : "Sono tentata - ma..." : Loredana Lecciso, ex o attuale (non si capisce più) compagna di Al Bano Carrisi, è pronta ad entrare nella casa del Grande Fratello Vip 4. In una intervista a Il Tempo ha parlato di questa possibilità non escludendola del tutto, anche se al momento la priorità sono i figli e Cellino San Marco. “Mi h

Fisco - nel mirino gli affitti brevi : nasce il «Grande fratello» anti evasione : Il Fisco rincorre l’esplosione degli affitti brevi e cerca di mappare il fenomeno con strumenti nuovi. Presto gli uffici potranno accedere alla banca dati Alloggiati web della Polizia di Stato. L’agenzia delle Entrate, poi, userà queste informazioni per controllare come un “grande fratello” il rispetto degli adempimenti fiscali

Loredana Lecciso - estate a Cellino San Marco : "Grande Fratello Vip 4? Mi piacerebbe - sarei tentata" : Loredana Lecciso preferisce che le isole caraibiche o quelle spagnole, in estate, vengano prese d'assalto da altre celebrità del mondo della cronaca rosa. La bionda leccese ha infatti deciso di godersi, anche quest'anno, il sole della campagna brindisina, quello che batte sulle tenute di Cellino San Marco, dove insieme agli ulivi e alle vigne ha coltivato per ben diciotto anni l'amore per Albano Carrisi. Nonostante la fine della relazione col

Grande Fratello - Ambra Leonardo scarica Kikò Nalli? "Mi vedo allo specchio - e..." : La neo coppia, nata nella casa del Grande Fratello, Ambra Lombardo e Kikò Nalli sembra essere già in "difficoltà". La modella siciliana ha così rilasciato un'intervista al settimanale Di Più, raccontando della sua prima accesa lite con l'ex marito di Tina Cipollari. "Ho iniziato a guardarmi allo sp

Loredana Lecciso al Grande Fratello Vip? Lei glissa e lancia un sondaggio social : L'ex compagna di Albano Carrisi sta facendo discutere per la possibile partecipazione al Grande Fratello Vip. Lei non smentisce l'indiscrezione ma alimenta le attese dei fan con un post social sospetto. Le voci circolano già da alcune settimane: Loredana Lecciso nel cast del Grande Fratello Vip. La nuova edizione del reality più famoso d'Italia, nella versione dedicata ai personaggi famosi, sta per cominciare e si fanno i primi nomi

Ambra Lombardo - la dedica a un'ex del Grande Fratello : "Mi manca" : Grande Fratello: Ambra Lombardo scrive messaggio speciale ad Ivana Icardi Ambra Lombardo nelle scorse ore ha spiazzato i suoi fedeli sostenitori, lasciando un messaggio speciale ad un'ex concorrente del GF 16. A chi ha scritto la bella professoressa? Ad Ivana Icardi, la sorella del noto calciatore. La compagna di Kikò Nalli ci ha tenuto a far sapere che, dopo la fine del reality show di Barbara d'Urso, sente la sua mancanza e di

Grande Fratello - Martina Nasoni si sfoga : "Io sono ancora qui!" : Grande Fratello, Martina Nasoni si sfoga su Instagram. Ecco le sue parole Martina Nasoni è la vincitrice dell'ultima edizione del Grande Fratello. La ragazza ha portato a casa la vittoria perché ha conquistato il pubblico con il suo carattere dolce, fragile ma, nello stesso tempo, tanto forte. Martina è una ragazza molto spontanea che non

Kikò Nalli furioso dopo il Grande Fratello : c'entra Ambra Lombardo? : Grande Fratello 16, Kikò Nalli si sfoga: "Invece di parlare dietro…" Amati e odiati, i protagonisti del Grande Fratello hanno potuto assaggiare dopo la fine del reality il dolce sapore della popolarità ma anche il retrogusto amaro delle critiche. Kikò Nalli e Ambra Lombardo, oltre ad aver trovato l'amore nel reality condotto da Barbara d'Urso, hanno dovuto affrontare anche i commenti poco carini degli haters

Grande Fratello Vip : Katia Fanelli di Temptation Island nel cast? : Katia Fanelli concorrente del Grande Fratello Vip? La sua risposta C'è chi vorrebbe vederla tronista, chi sogna per lei L'isola dei famosi e chi, invece, la vedrebbe a suo agio nella casa del Grande Fratello Vip. Katia Fanelli di Temptation Island a sorpresa è stata capita e amata da molti telespettatori e continua ad essere inondata di messaggi d'affetto sui social. In queste ore la ragazza ha voluto rispondere a chi le ha

Barbara d'Urso - ex del Grande Fratello confessa : "L'ho dimenticata" : GF, Alberto Mezzetti dimentica Barbara d'Urso: "Guardo avanti" Alberto Mezzetti del Grande Fratello è noto al pubblico del piccolo schermo per aver partecipato, e vinto, il reality più famoso di sempre condotto da Barbara d'Urso. L'ex concorrente ha sempre dichiarato di avere avuto, subito dopo la fine del programma, un bellissimo rapporto con la conduttrice tanto da frequentarsi anche a telecamere spente.

Grande Fratello - Francesca De Andrè replica al padre Cristiano : "Il suo riavvicinamento è una mossa mediatica" : L'ex gieffina, al contrario della sorella Fabrizia, non crede al desiderio di riconciliazione espresso dal padre: "Pantomime mediatiche. In realtà non mi ha mai cercata"

Grande Fratello : nuovo scontro sui social tra Daniele Dal Moro e Gaetano Arena : Il veronese sbotta furioso contro il graphic designer e torna a parlare del rapporto con Martina Nasoni.