Governo | lo scontro sulla Tav antipasto di quello sulla manovra

Governo ultime notizie : scontro M5S-Lega su Tav “bulli con i voti del PD” : Governo ultime notizie: scontro M5S-Lega su Tav “bulli con voti PD” Nonostante il tema più caldo del momento sia il tragico omicidio di un vice brigadiere da parte di un giovane ragazzo statunitense, le tensioni squisitamente politiche in seno al Governo non sembrano placarsi: al contrario. Il Movimento 5 Stelle continua il suo attacco prolungato nei confronti della Lega. I pentastellati attaccano il carroccio sulla Torino-Lione ...

Ultime notizie/ Ultim'ora di oggi : scontro al Governo per la Tav - 29 luglio - : Ultime notizie, Ultim'ora di oggi: Ancora problemi sulla TAV; Bilancio maltempo in Italia; La camera ardente di Mario Cerciello Rega, 29 luglio 2019,

Lo scontro nel Governo sulla Tav non era mai stato così acceso : Lega e 5 stelle al duello sulla Tav. Il movimento ribadisce la sua contrarietà e promette che in Parlamento si opporrà a un'opera che definisce "inutile, antistorica, dannosa", e lo scontro tra i soci di maggioranza si fa via via più aspro con i toni che si avvicinano sempre più a quelli di una sfida. Durissimo il commento della Lega al post pubblicato sul Blog delle stelle. Il Carroccio affida la risposta ai capigruppo di ...

Governo - crisi lontana (per ora) ma sulla manovra lo scontro è già "totale" : Salvini contro Tria sulla manovra: "Se il ministro dell'Economia pensa di fare una manovra da robetta non sarà il nostro...

Salvini-Conte - lo scontro agita il Governo. L’appello di Mattarella : “Basta conflitti” : Il leader leghista snobba l’intervento del premier sul caso Savoini: “Il suo discorso mi interessa meno che zero”

Tav - nuovo scontro nel Governo dopo incendi di Firenze. Salvini : “Serve un ‘sì’ alla Torino-Lione”. Di Maio : “No a strumentalizzazioni” : Entrambi i vicepremier, Matteo Salvini e Luigi Di Maio, hanno lanciato la loro condanna per i fatti di Firenze, dove nella notte tra domenica e lunedì sono stati appiccati tre roghi in una cabina elettrica dell’alta velocità e in due ‘pozzetti’ nella zona della stazione di Rovezzano che hanno spaccato in due la viabilità ferroviaria italiana. Ma questi messaggi sono stati usati dai due leader di governo anche per ribadire le proprie posizioni ...

Governo ultime notizie : scontro Salvini-Spadafora per Carola : Governo ultime notizie: scontro Salvini-Spadafora per Carola L’esponente del Movimento 5 Stelle Vincenzo Spadafora è un fiume in piena. Il pentastellato ha attaccato duramente il ministro dell’Interno Matteo Salvini per il trattamento riservato a Carola Rackete. Secondo il sottosegretario alla presidenza del Consiglio con delega alle Pari Opportunità, gli epiteti utilizzati da Salvini nei confronti della capitana della Sea Watch ...

Pace fiscale - nuovo scontro nel Governo. Lega la propone - no M5S : «Evasori in carcere» : Il fisco torna a dividere Lega e Movimento 5 Stelle. Mentre Bruxelles vede l'Italia nel 2019 quasi ferma, apprestandosi a confermare la previsione di un misero +0,1%, a Roma non è ancora...

Migranti - scontro al Governo con Salvini - il Ministro Trenta : 'Si sarebbe potuto evitare' : Affermare che la ministra Trenta è irritata con Salvini è dir poco. "Quanto sta accadendo in questi giorni con i Migranti si sarebbe potuto evitare", dichiara oggi al Corriere della Sera. "Lo avevo detto a Salvini, senza missione Sophia torneranno le Ong. Non mi ha voluta ascoltare ed ora si lamenta. Manderò le navi a pattugliare il Mediterraneo per combattere i trafficanti". È tornata, quindi, la tensione tra Lega e Movimento 5 Stelle sui ...

Il Governo vara il salva-conti : scontro su tasse e autostrade : Come promesso e annunciato il governo ha corretto i conti. E l'ha fatto non solo approvando la nota di assestamento (-7,6 miliardi di deficit), ma varando anche un decreto ad hoc che congela 1,5...

Ad ArcelorMittal : senza immunità fra due mesi chiudiamo l’Ilva di Taranto. Scontro con Governo : Alta tensione tra il governo e ArcelorMittal. Se il prossimo 6 settembre verrà rimossa, come prevede una nuova disposizione del "decreto Crescita", l'immunità penale che ha finora coperto gli amministratori dell'ex Ilva, l'acciaieria di Taranto ora gestita da ArcelorMittal, non ci sarà altra scelta che chiudere gli impianti. Lo ha ribadito a Bruxelles l'Amministratore delegato di ArcelorMittal Europa, Geert Van Poelvoorde, a margine di una ...

È scontro tra il Governo e Arcelor Mittal : Alta tensione tra il governo e ArcelorMittal dopo che il colosso siderurgico franco-indiano ha minacciato la chiusura dell'ex Ilva a Taranto il 6 settembre e ha avviato la cassa integrazione dal primo luglio per 1395 dipendenti, con una durata di 13 settimane. È stato l'ad di ArcelorMittal Europa, Geert Van Poelvoorde, ad avvertire a margine di una conferenza a Bruxelles che la decisione di togliere l'immunità ai manager potrebbe portare a ...