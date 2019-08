Governo | dopo il decreto sicurezza bis Salvini alza il tiro | attesa per mozione sulla Tav

"Dovevamo staccare la spina al Governo già dopo le Europee" - dice Centinaio : Alla richiesta del Corriere della Sera su quanta voglia abbia di staccare la spina al governo, il ministro delle Politiche agricole Gian Marco Centinaio non tentenna affatto e risponde invece piuttosto deciso: “Dovevamo staccarla già dopo la vittoria alle Europee”. Per poi aggiungere: “Salvini sa come la penso, e lo sanno anche Conte e Di Maio”. E all'edizione cartacea de la Repubblica dice in più: “Non è un mistero che per me questo governo ...

Riforma giustizia - il Governo vacilla e Cdm sospeso dopo 5 minuti - Salvini : 'È acqua' : Quella di oggi è stata l'ennesima giornata incandescente per il governo gialloverde. La riunione del Consiglio dei ministri in programma nel pomeriggio avrebbe dovuto affrontare la Riforma della giustizia (targata M5S) e il nodo autonomie (particolarmente caro alla Lega di Matteo Salvini). La seduta, però, iniziata in ritardo, è stata sospesa dopo soli 5 minuti. Cdm sospeso dopo 5 minuti C'era grande attesa per il Consiglio dei ministri in ...

No Tav - sabato il corteo verso Chiomonte dopo il sì del Governo : “Arriveremo fino al cantiere”. Rischio infiltrati - schierati 500 poliziotti : L’ora cerchiata in rosso è quella di pranzo. Alle 13.30 di sabato il corteo contro la Torino-Lione partirà dal campeggio allestito per il festival Alta Felicità verso il cantiere di Chiomonte, l’unico aperto, e militarizzato da giorni da un’ordinanza del prefetto di Torino che ha istituito una zona rossa tra Giaglione e l’area dei lavori. Il Movimento No Tav continua a usare la parola “pacifica”, la questura ...

Pd - tregua dopo la Direzione. Zingaretti : “Governo unito solo da poltrone”. Calenda : “Segretario chiaro sul no al M5s” : Polemiche alla vigilia, con attacchi incrociati tra renziani e nuova maggioranza, interviste contestate (di Dario Franceschini e Giuseppe Sala), accuse al nuovo corso di voler “aprire al M5s” e di voler “epurare” l’area renziana, compreso il caso Faraone con il commissariamento del Pd siciliano. Poi, non è una novità in casa dem, la tregua. Così si è conclusa la Direzione del Partito democratico, che ha approvato la ...

Matteo Salvini - dopo la Tav punta alla Flat tax : "Se il Governo fa - andrà avanti". Sfida a Conte e Di Maio : Salvini e Di Maio non si confrontavano faccia a faccia dall' 11 luglio, giorno in cui avevano partecipato assieme a Conte e a quasi tutto il governo al vertice sull' autonomia. L' incontro era finito malissimo con conseguenti dichiarazioni al vetriolo da parte della Lega e dei 5 Stelle. Ieri i vice

L’addio di May dopo 21 anni sui banchi del Governo - da “nuova Thatcher” a crisi Brexit : Era stata eletta per unire un Partito conservatore spaccato e per traghettare il Regno Unito alla Brexi, ma dopo tre anni Theresa May ha lasciato definitivamente Downing Street e la guida dei Tory con un bilancio ampiamente in rosso. La 62enne ex ministro dell'Interno, seconda donna a guidare il governo britannico dopo Margaret Thatcher, non e' mai riuscita a creare un 'feeling' con il Paese a parte rari momenti come lo sgraziato balletto sulle ...

Tav - nuovo scontro nel Governo dopo incendi di Firenze. Salvini : “Serve un ‘sì’ alla Torino-Lione”. Di Maio : “No a strumentalizzazioni” : Entrambi i vicepremier, Matteo Salvini e Luigi Di Maio, hanno lanciato la loro condanna per i fatti di Firenze, dove nella notte tra domenica e lunedì sono stati appiccati tre roghi in una cabina elettrica dell’alta velocità e in due ‘pozzetti’ nella zona della stazione di Rovezzano che hanno spaccato in due la viabilità ferroviaria italiana. Ma questi messaggi sono stati usati dai due leader di governo anche per ribadire le proprie posizioni ...

Governo M5s-Lega anche dopo il 20 luglio continueranno a stare assieme. Nessun interesse da parte delle due forze politiche di dichiarare la crisi : La data del 20 luglio 2019 sarà ricordata come un giorno che poteva arrecare all’Italia la più grossa “sciagura” politica

Conte difende il Governo : «Non vivacchio - siamo al lavoro su fisco e autonomie» Di Maio e Salvini - dialogo dopo i veleni : «I governatori non avranno tutto quello che hanno chiesto», chiarisce il premier. Che difende i suoi ministri, e precisa: «Niente vacanze, lavoriamo alle riforme»

Migranti - Salvini dopo vertice di Governo : “Controlli preventivi della Marina militare sulle navi di soccorso” : Al termine del vertice sull’immigrazione il ministro della Difesa, Elisabetta Trenta spiega di aver letto della proposta di Salvini di mettere le navi della Marina a protezione dei porti solo sui giornali: “Stasera non me l’ha chiesto“. Il ministro dell’Interno indirettamente conferm, e aggiunge: “Abbiamo messo sul tavolo altre iniziative come i controlli della Marina militare preventivi sulle navi di presunto ...

Immigrazione - Salvini dopo il vertice di Governo : "Servono controlli preventivi da parte della Marina" : Il vertice di governo sul tema dei migranti organizzato a Palazzo Chigi è stato proficuo. A riferirlo lo stesso presidente del Consiglio, Giuseppe Conte: "Tutto è andato bene. Abbiamo rivisto i dati sui flussi e gli elementi di contrasto al traffico illegale". Anche Matteo Salvini sembra essere sodd

Governo : domani Conte con Fontana e Locatelli incontra stampa dopo Cdm : Roma, 10 lug. (AdnKronos) – domani, al termine del consiglio dei ministri, il presidente del Consiglio Giuseppe Conte con Alessandra Locatelli e Lorenzo Fontana incontreranno i giornalisti nella sala stampa di Palazzo Chigi. Lo comunica palazzo Chigi. L'articolo Governo: domani Conte con Fontana e Locatelli incontra stampa dopo Cdm sembra essere il primo su CalcioWeb.

Governo - c'è Fontana per il dopo-Savona : dalla Famiglia agli Affari europei : La nomina dell'attuale ministro per la Politiche della Famiglia, se ci sarà l'ok di Conte, potrebbe essere formalizzata giovedì al Consiglio dei ministri

Libia - Governo ai media : “Pronti a rilasciare tutti i migranti nei centri dopo il massacro di Tajoura” : Il governo libico del premier Fayez al-Sarraj “dopo il massacro a Tajoura sta considerando il rilascio di tutti i migranti nei centri di detenzione, perché la loro sicurezza non può essere garantita”. Lo ha detto il ministro dell’Interno, Fathi Bashagha, come riferisce The Libya Observer. L'articolo Libia, governo ai media: “Pronti a rilasciare tutti i migranti nei centri dopo il massacro di Tajoura” proviene da Il Fatto ...