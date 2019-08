“Gli oculisti ringraziano” Andrea Delogu si spoglia su Instagram | tripudio di

Fonte : caffeinamagazine

(Di martedì 6 agosto 2019) “C’ho messo più tempo a scegliere la didascalia da scrivere che a trovare un film su Netflix quando non so di cosa ho voglia” questa la didascalia che accompagna uno scatto in costume da bagno della bella. Un fisico mozzafiato avvolto in un costume che lascia poco spazio all’immaginazione e mette in evidenza le sue forme mozzafiato. Ironica, creativa, piena di iniziativa:, nella vita, ha dovuto affrontare lunghe battaglie ma, grazie al suo coraggio e alla tenacia, è uscita a testa alta. Diquasi tutti conoscono la voce – le sue dirette radiofoniche vengono trasmesse su Radio 2 – ma le sue curve hot le conoscevate? Sono roba da restarci secchi. E infatti i commenti dei follower sono entusiasti:, le scrive qualcuno; “Sirena forever” le scrive un altro. E ancora: “Che roba”, “Stupenda” e sfilze di cuoricini e occhi a cuore. “Mi ...