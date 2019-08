Giulia Salemi ha trovato l’amore dopo Francesco Monte? Parla lei

Giulia Salemi e Marco Cartasegna stanno insieme? Gli indizi… : Il gossip corre e mormora di una frequentazione molto interessante, quella cioè che potrebbe coinvolgere Marco Cartasegna e Giulia Salemi. Lo spiffero lo ha lanciato il blog Il Vicolo delle News che, unendo dei... L'articolo Giulia Salemi e Marco Cartasegna stanno insieme? Gli indizi… proviene da Gossip, News, VIPs, Anticipazioni, Reality.

Giulia Salemi sarebbe in vacanza con Cartasegna - in passato tronista di Uomini e Donne : Cosa ci fanno Marco Cartasegna e Giulia Salemi in vacanza nello stesso posto? È questa la domanda che si stanno facendo gli appassionati di gossip da qualche ora e, più precisamente, da quando il blog Vicolo delle News ha diffuso la notizia della presunta frequentazione in corso tra i due. Stando alle Instagram Stories che stanno pubblicando in questi giorni l'ex tronista di Uomini e Donne e il migliore amico dell'influencer, i protagonisti di ...

Giulia Salemi - la verità sul tradimento di Monte. Parla Isabella : È ufficiale, Francesco Monte e Isabella De Candia sono una coppia, nessun ritorno di fiamma quindi tra il tarantino e Giulia Salemi. Da quando l’influencer piacentina ha annunciato la fine della relazione con l’ex protagonista di Uomini e Donne, non ci è voluto poi molto affinché il bel tarantino si mostrasse al pubblico con la sua nuova fidanzata. Questo ha creato diverse polemiche e dubbi, sempre più insistenti da parte dei fan, sul fatto che ...

Giulia Salemi tronista di Uomini e Donne? Fariba racconta la verità : Uomini e Donne, Giulia Salemi non sarà tronista: la confessione di Fariba Commentando il gossip su una possibile partecipazione di Giulia Salemi a Uomini e Donne, Fariba Tehrani ha di fatto smentito il rumors secondo il quale l’influencer sarà la nuova tronista. Il vicolo della news ha infatti riportato la risposta della made di Giulia Salemi a una domanda sulla partecipazione della figlia a Uomini e Donne: “Ma anche no! lei è ...

