Fonte : ilfattoquotidiano

(Di martedì 6 agosto 2019)che provengono da parchi e giardini: è questa la segnalazione che negli ultimi giorni è arrivata allain una serie di chiamate fatte daallarmati dai versi che sentivano. Una volta arrivati sul posto però, gli agenti non sitrovati davanti una coppia di amanti focosi, bensì dueintenti ad accoppiarsi. Succede in Germania, come riferisce il Guardian, dove in questi giorni le persone stanno tartassando il 110 (il numero tedesco per le emergenze) preoccupati daifortissimi che si sentono, ignari che questi provengano dai piccoli animaletti che proprio nel periodo estivo hanno la loro “dell’amore“. L’ultimo caso segnalato è avvenuto ad Augusta, dove il guardiano di una scuola elementare è stato svegliato da questi rumori e ha subito chiamato la: assieme agli agenti ha ...

repubblica : Germania: gemiti e urla, è la stagione dell'amore dei ricci. I cittadini chiamano la polizia [news aggiornata alle… - giusmo1 : (daje) Germania: gemiti e urla, è la stagione dell'amore dei ricci. I cittadini chiamano la polizia - Cascavel47 : Gemiti e urla nella notte, cittadini chiamano la polizia: ma sono ricci nella stagione dell’amore… -