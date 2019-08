Francesco Totti e Ilary Blasi l’allenamento diventa social

Francesco Totti verso Ilary Blasi e l’allenamento diventa una sfida social : Gli allenamenti di Francesco Totti e Ilary Blasi si sono trasformati in una sfida social su “Instagram” a colpi di esercizi, skip e calci al sacco da boxe. Il tutto a ritmo di musica. Francesco Totti ha scelto il brano «Un po’ de que» di Ludwig. Ilary Blasi si è mantenuta sul classico con il celebre «Eye of the Tiger» dei Survivor, colonna sonora dell’indimenticabile Rocky. Un circuito funzionale quello proposto da entrambi, partendo dal ...

Francesco Totti contro Ilary Blasi : i due coniugi si sfidano a colpi di allenamento : Francesco Totti e Ilary Blasi mostrano ai fan le immagini del loro intenso workout. Lo scorso 17 giugno passava alla cronaca come il giorno dell'addio di Francesco Totti all'AS Roma, in qualità di dt della squadra capitolina. Una data che l'ex bomber sta cercando di buttarsi alle spalle o almeno di superare, concedendosi dei momenti all'insegna del relax insieme alla sua famiglia, soprattutto con la moglie Ilary Blasi.\\ Stamane i due ...

Ma quale Ilary Blasi - ricordate con chi stava Francesco Totti prima di “accasarsi” con la conduttrice? : Ilary Blasi e Francesco Totti sono una delle coppie più amate e seguite dagli italiani. Stanno insieme da anni, hanno 3 bellissimi figli e non disdegnano l’idea di allargare ancora la famiglia. Sono belli, sono ricchi, sono innamorati, affiatati e sono anche divertenti. Insomma, da quel che sembra dal di fuori, sono la perfezione. Sembra che stiano insieme da sempre ma così non è… prima di Ilary, ricordate chi era la donna di Francesco Totti? Il ...

Ilary Blasi e Francesco Totti - indiscrezione sulla sit-com : spuntano due super-ospiti - i nomi : Le voci sulla sit-com che avrà come protagonista Ilary Blasi e Francesco Totti - probabilmente in onda su Amazon Video e non su Mediaset - continuano a trapelare. Le riprese sono già iniziate nei giorni scorsi a Sabaudia, dove la coppia trascorre le vacanze con i figli. E man mano si scopre chi potr

Francesco Totti - tenero scatto di famiglia a Sabaudia : oltre 300 mila like in sei ore : Francesco Totti a Sabaudia (Latina) con la famiglia. Ecco la foto pubblicata dall'ex capitano della Roma oggi sui social network. Una particolarità: Francesco Totti, la...

Totti al mare - i video di Francesco e Ilary sono imperdibili : In attesa di vederli in una sit-com in versione Sandra e Raimondo, Ilary Blasi e Francesco Totti dilettano i follower con scatti e video della loro vacanza. Dalla spiaggia di Sabaudia girano immagini sotto l’ombrellone, in mare o intenti a giocare con i figli, e le facce buffe dell’ex capitano sono memorabili….

In arrivo Casa Totti : Francesco e Ilary come Sandra e Raimondo : Francesco e Ilary si candidano ad essere i nuovi Sandra e Raimondo. E’ infatti in arrivo Casa Totti. Nella nuova versione

Casa Totti - la sitcom : svelati i nomi dei primi ospiti di Francesco e Ilary : Sono stati finalmente svelati i nomi dei primi due ospiti che faranno il loro ingresso in Casa Totti, la sitcom dedicata alla vita di Ilary Blasi e di suo marito Francesco Totti. Come rivela il settimanale Chi, la coppia ha invitato Teo Mammuccari, collega della conduttrice al timone de Le Iene, ed Emma Marrone, cantante molto amata dai piccoli di Casa. La novità dell’estate è infatti lo show della splendida famiglia romana. I più attenti ...