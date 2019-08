Fotocamera circolare su Huawei Mate 30 e Mate 30 Pro? Nuove foto confermano

Fonte : optimaitalia

(Di martedì 6 agosto 2019) Si torna a parlare del rivoluzionario compartodel30 e30, in particolare di quello principale. Della sua formasi è parlato anche settimane fa per poi ritornare alle indiscrezioni che vorrebbero l'unità molto più simile a quanto già di scena sul20. Nuovo colpo di scena e oggi: un informatore d'eccezione come Slashleaks ha condiviso sul suofilo Twitter delle immagini davvero significative. Queste non solo vedono la reintroduzione appunto della formadel comparto principale ma anche qualche altro elemento innovativo. Come ben visibile nelladi apertura articolo e nei tweet che chiudono questo apfondimento, sia il30 che il30avrebbero un alloggiamentoper far spazio ai sensori della. Qui troverebbero posto i due sensori principali da 40 MP, il flash e magari il ...

OptiMagazine : Fotocamera circolare su #HuaweiMate30 e #Mate30Pro? Nuove foto confermano -