Formula 1 | Leclerc rimanda le vacanze per qualche giorno | il monegasco torna subito in

Formula 1 - contatto Leclerc-Bottas in Ungheria : i motivi che hanno evitato la penalità al monegasco : Il Direttore di Gara Masi ha rivelato quelli che sono stati i motivi che hanno spinto gli steward a non intervenire nei confronti di Leclerc Una gara rovinata alla prima curva per Valtteri Bottas in Ungheria, il pilota finlandese infatti ha riportato la rottura dell’ala anteriore dopo un doppio contatto con Hamilton e Leclerc, che lo ha costretto a rientrare ai box. photo4/Lapresse Un problema che ha condizionato la prestazione del ...

Formula 1 – Leclerc va in vacanza con tanti pensieri per la testa : “c’è da imparare! Voglio capire come migliorare” : Charles Leclerc consapevole delle problematiche: le parole del giovane monegasco della Ferrari dopo il Gp d’Ungheria Un quarto posto che lascia tanto su cui pensare a Charles Leclerc oggi a Budapest: partito dalla quarta casella in griglia, il giovane monegasco della Ferrari non è riuscito a migliorare la sua posizione, chiudendo il Gp d’Ungheria alle spalle di Hamilton, Verstappen e Vettel. photo4/Lapresse “Oggi era ...

Formula 1 – Charles Leclerc fa mea culpa : “errore in Q1 non ammissibile. Verstappen? Mi aspettavo la sua pole perchè…” : Charles Leclerc si rammarica per l’errore nel Q1 delle qualifiche del Gp d’Ungheria: il pilota Ferrari fa mea culpa e sottolinea le differenze con Verstappen in pole Quarto posto per Charles Leclerc al termine delle qualifiche del Gp d’Ungheria, dominate da uno straordinario Max Verstappen. La sessione di qualifiche del giovane pilota Ferrari è stata condizionata da un errore nel Q1 che lo ha fatto finire a muro, ...

Diretta Formula 1/ Qualifiche live : Leclerc contro le barriere! - Gp Ungheria 2019 - : Diretta Formula 1 Qualifiche e FP3 live Gp Ungheria 2019 Hungaroring: la cronaca e i tempi delle due sessioni sulla pista tedesca, oggi sabato 3 agosto,.

Formula 1 – Q1 amaro per Leclerc : il pilota Ferrari si gira e finisce contro le barriere - Q2 a rischio [VIDEO] : Charles Leclerc finisce contro le barriere ad inizio Q1: il pilota Ferrari è qualificato per il Q2, ma la sua presenza e in dubbio a causa dei possibili danni alla monoposto Inizia nel peggior modo possibile la sessione di qualifica per la Ferrari nel Gp dell’Ungheria. Charles Leclerc, già qualificato in Q2, continua a spingere e finisce per girarsi e andare fuori pista. Il giovane pilota Ferrari impatta con il retro della monoposto ...

Formula 1 – Leclerc non si nasconde : “oggi ho avuto molta difficoltà. Spero nella pioggia per le qualifiche” : Charles Leclerc non nasconde le difficoltà avute oggi in Ungheria: il pilota Ferrari spera nella pioggia in vista delle qualifiche di domani Charles Leclerc ha chiuso al settimo posto la seconda sessione di prove libere del Gp d’Ungheria. Il giovane pilota monegasco, intervistato ai microfoni di Sky Sport, ha ammesso le sue difficoltà nelle FP2, augurandosi che domani le qualifiche siano bagnate dalla pioggia: “oggi è stato ...

DIRETTA Formula 1/ Prove libere Fp1 live : Leclerc in difficoltà - Gp Ungheria 2019 - : DIRETTA FORMULA 1 Prove libere FP1 e FP2 Gp Ungheria 2019 Hungaroring: tempi e classifica delle due sessioni. Si gira sul tracciato magiaro, oggi 2 agosto,.

Formula 1 - la Ferrari al lavoro per blindare Leclerc : le prime indiscrezioni sul rinnovo del monegasco : Il team di Maranello ha avviato la trattativa con Leclerc per il rinnovo di contratto, il pilota monegasco punta ad un sostanzioso ritocco dell’ingaggio Prima stagione alla guida della Ferrari molto positiva, tra grandi prestazioni e prove davvero convincenti che stanno spingendo il Cavallino a puntare tutto su Leclerc. photo4/Lapresse Nonostante gli errori e gli incidenti causati da un pizzico di inesperienza, il monegasco ha ...

Formula 1 - Leclerc e quel retroscena su Vettel : “la prima volta che l’ho ascoltato in un briefing…” : Il pilota monegasco ha rivelato un particolare relativo a Sebastian Vettel che lo ha colpito molto durante un briefing Primo anno in Ferrari e subito grandi risultati per Charles Leclerc, accompagnati anche da qualche errore di troppo come quelli di Baku e Hockenheim. photo4/Lapresse La vicinanza con un pilota esperto come Vettel serve eccome al monegasco, ancora all’inizio di un percorso in Formula 1 che si preannuncia foriero di ...

Formula 1 – La maturità di Leclerc : “non sento la pressione di vincere. Ad Hockenheim ho sbagliato perchè…” : Charles Leclerc commenta la sua prima parte di stagione in F1, fra qualche errore e un po’ di sfortuna che gli sono costati più di una vittoria: il giovane pilota Ferrari non sente la pressione di dover vincere a tutti i costi Problemi al motore in Bahrain, il ruota a ruota con Verstappen in Austria, il fuori pista ad Hockenheim, l’errore in qualifica a Baku e quello del muretto Ferrari nel Q1 di Monaco hanno segnato l’inizio ...

Formula 1 - Vasseur impressionato da Leclerc : il team principal dell’Alfa mette in guardia Vettel : Interrogato sull’adattamento di Leclerc in Ferrari, il team principal dell’Alfa Romeo Racing si è detto impressionato dalle sue prestazioni Il primo anno di Charles Leclerc al volante della Ferrari ha sorpreso un po’ tutti, considerando l’immediato adattamento del monegasco alla ‘Rossa’ nonostante un solo anno di esperienza in Formula 1. Photo4/LaPresse Qualche errore ovviamente non è mancato, ma le ...

Formula 1 - Leclerc mette tutti in guardia : “vietato rilassarsi in Ungheria - non c’è nemmeno il tempo per pensare” : Il monegasco vuole riscattare in Ungheria l’errore commesso in Germania, costatogli uno zero in classifica Charles Leclerc ha immediatamente l’opportunità di riscattare l’errore commesso in Germania, costatogli uno zero in classifica difficile da mandare giù. Il calendario prevede un back to back con l’appuntamento in Ungheria, dove il monegasco sarà chiamato ad una pronta reazione. Photo4/LaPresse Intervenuto al ...

Formula 1 - niente penalità per Leclerc per unsafe release : il monegasco salvato da una… pistola : Il pilota della Ferrari è stato graziato dai Commissari di Gara, che hanno punito la scuderia di Maranello con una multa per unsafe release Attimi di apprensione in casa Ferrari subito dopo il primo pit stop di Charles Leclerc, avvenuto negli attimi successivi all’incidente di Sergio Perez. Lapresse Il pilota monegasco infatti è stato oggetto di valutazione dei Commissari di Gara per unsafe release, in seguito al leggero contatto con ...

Formula 1 – Binotto analizza la gara di Hockenheim : “Vettel super. Con Leclerc ci siamo guardati negli occhi e…” : Mattia Binotto analizza la gara del Gp di Germania: il team principal Ferrari orgoglioso del secondo posto di Vettel e pronto a rincuorare Leclerc per l’occasione persa Leclerc a muro con grandi possibilità di vincere la gara, Vettel secondo dopo essere partito in ultima posizione. Giornata davvero particolare quella vissuta dalla Ferrari nel Gp di Germania, risultato essere uno dei più divertenti degli ultimi anni a causa della ...