Formula 1 – Hamilton lancia la sfida | “ma quale ritiro | ho tanto da vincere! Ho 34 anni

Formula 1 - Lewis Hamilton ‘chiama’ la Ferrari : “vorrei che tornasse di nuovo competitiva” : Il pilota britannico accoglie con favore la crescita della Red Bull, sperando in una imminente ripresa della Ferrari Settima vittoria in Ungheria, l’ottava in una stagione pazzesca che Lewis Hamilton sta dominando in lungo e in largo. La prova di forza di Budapest conferma la superiorità del britannico rispetto ai rivali, impotenti di fronte allo strapotere della Mercedes. photo4/Lapresse Intervenuto in conferenza stampa nel post ...

Formula 1 - Bottas infuriato con Hamilton per il contatto in Ungheria : pericoloso avvertimento del finlandese : Gara rovinata per Valtteri Bottas alla seconda curva, fatale il contatto con il compagno di squadra Lewis Hamilton Una gara da dimenticare per Valtteri Bottas quella in Ungheria, chiusa all’ottavo posto dopo un contatto al via con il compagno di squadra Lewis Hamilton, che ha costretto il finlandese ad una sosta ai box. Lapresse Una situazione che non è andata giù al driver di Nastola che, nel dopo gara, ha lanciato un avvertimento ...

Formula 1 - Gp di Budapest : davanti a tutti Lewis Hamilton seguito da Verstappen e Vettel : Lewis Hamilton ha vinto il Gran Premio d'Ungheria di Formula 1. Il pilota della Mercedes ha superato Max Verstappen, partito dalla pole position, a quattro giri dalla fine ed allunga così in classifica mondiale. Per il britannico si tratta del settimo trionfo all'Hungaroring e della 71/a vittoria in

Formula 1 : Verstappen s'inchina - in Ungheria vince Hamilton : Finisce con una nuova vittoria per le frecce d'argento la gara di Ungheria del Campionato di Formula 1, a trionfare con un sorpasso mozzafiato a tre giri dalla fine è il pilota inglese Luis Hamilton su Mercedes che riesce a mettere in atto con la sua squadra una strategia praticamente perfetta, beffando un battagliero e mai domo Max Verstappen su Redbull. Terzo e a podio il pilota Ferrari Sebastial Vettel, quarto il compagno di squadra Charles ...

Formula 1 – Hamilton ricorda Nicky Lauda - Verstappen deluso e Vettel duro : le parole a caldo dei protagonisti del Gp dell’Ungheria : Hamilton si aggiudica il Gp d’Ungheria: le parole a caldo dei primi tre classificati all’Hungaroring La vittoria più bella del’anno, oggi all’Hungaroring, per Lewis Hamilton. Il britannico della Mercedes si è preso di forza il Gp dell’Ungheria, lasciandosi alle spalle un ottimo Max Verstappen e Sebastian Vettel, che sul finale ha superato il suo compagno di squadra Charles Leclerc. Photo4/LaPresse Sorridente e ...

Formula 1 - Hamilton sempre più verso il sesto titolo : la nuova classifica piloti dopo il Gp d’Ungheria : Il pilota della Mercedes allunga il proprio vantaggio sul compagno di squadra, avvicinandosi al sesto titolo iridato Lewis Hamilton vince per la settima volta in Ungheria e fa un passo importante verso il sesto titolo iridato, il britannico infatti allunga ulteriormente sugli inseguitori portandosi a +62. Un margine davvero pazzesco a metà stagione, che permette al campione del mondo di andare con tranquillità in vacanza, per poi tornare ...

Lewis Hamilton ha vinto il Gran Premio d’Ungheria di Formula 1 : Per la Mercedes è la decima vittoria in questo Mondiale: solo la Red Bull di Max Verstappen sembra riuscire a tenere il passo

Formula 1 – Simpatico siparietto in conferenza stampa - Hamilton punge Verstappen : “adesso dormirai male…” : Nel corso della conferenza stampa successiva alle qualifiche del Gp d’Ungheria, Verstappen e Hamilton hanno dato vita ad un Simpatico siparietto Una scena divertente, che ha strappato un sorriso a tutti i presenti nella sala stampa del circuito di Budapest. Protagonisti Max Verstappen e Lewis Hamilton, seduti uno accanto all’altro al tavolo della conferenza visto il primo posto dell’olandese e il terzo del britannico al ...

Formula 1 – Allarme Hamilton : “Mercedes diversa fra FP3 e qualifiche! Ho lottato senza migliorare mai” : Lewis Hamilton chiude al terzo posto la sessione di qualifiche del Gp d’Ungheria. Il pilota Mercedes sottolinea le difficoltà avute fra FP3 e qualifica sul tracciato di Budapest Solo un terzo posto per Lewis Hamilton al termine delle qualifiche del Gp d’Ungheria. Il pilota Mercedes aveva chiuso in testa la prima sessione di prove libere, ma al termine del Q3 si è visto scavalcare da Max Verstappen, poleman di giornata, e dal ...

Formula 1 – Verstappen euforico - Bottas positivo ed Hamilton pronto alla guerra : le prime parole dei protagonisti delle qualifiche all’Hungaroring : Verstappen felicissimo per la sua prima pole position, Bottas positivo dopo un weekend difficile ed Hamilton pronto ad insediare i suoi colleghi: le parole a caldo dei protagonisti del Gp dell’Ungheria Uno strepitoso Max Verstappen si prende la pole position del Gp d’Ungheria: l’olandese della Red Bull ha terminato davanti a tutti le qualifiche di oggi pomeriggio sul circuito dell’Hungaroring, lasciandosi alle ...

Formula 1 – Concluse le FP3 del Gp d’Ungheria! Hamilton davanti a tutti : ma occhio a Verstappen e Vettel [TEMPI] : Lewis Hamilton chiude al primo posto le FP3 del Gp d’Ungheria: il pilota Mercedes si piazza davanti a Verstappen e Vettel che lo seguono a breve distanza Iniziare con 10 minuti di ritardo, a causa di una lunga striscia d’olio presente sulla pista, non è stato un problema per Lewis Hamilton che ha chiuso al primo posto le FP3 del Gp d’Ungheria. Dopo un brutto weekend passato in Germania, il pilota Mercedes ha tutta ...

Formula 1 – Hamilton sincero in Ungheria : “apportato delle modifiche - ma non sappiamo se siamo nella direzione giusta” : Lewis Hamilton analizza la prima giornata di prove in pista all’Hungaroring: le parole del britannico della Mercedes dopo le Fp2 del Gp d’Ungheria Una prima giornata di alti e bassi in pista per Lewis Hamilton all’Hungaroring. Il campione del mondo in carica, dopo la delusione del Gp di Germania è pronto a lasciarsi alle spalle l’ultimo amaro weekend di gara. Nel mattino Hamilton ha chiuso le prime libere in vetta ...

