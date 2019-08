Fondi Lega | prescritto reato truffa per Bossi e Belsito | confermata confisca dei 49

Fondi Lega - Cassazione : truffa prescritta per Bossi e Belsito - ma per lui processo bis. Confermata confisca 49 milioni : Prescritto il reato di truffa per Umberto Bossi e Francesco Belsito che però resta responsabile del reato di appropriazione indebita: per lui ci sarà in questo caso la rideterminazione della pena in Appello. Lo ha deciso la Cassazione che si è pronunciata in merito al processo sulla truffa ai danni dello Stato per i rimborsi elettorali. I giudici hanno anche confermato la confisca dei 49 milioni alla Lega, mentre cadono le confische ...

Fondi Lega : Cassazione - prescrizione per Bossi e Belsito. Resta la confisca dei 49 milioni : Prescritto il reato di truffa per l'ex leader della Lega Umberto Bossi e l'ex tesoriere del partito Francesco Belsito. Lo ha deciso la Cassazione, dopo 5 ore di camera di consiglio. Con la prescrizione del reato per Bossi e Belsito pronunciata stasera in Cassazione, Resta ferma la confisca dei 49 milioni di euro a carico della Lega. Cadono, invece, le confische nei confronti degli imputati.

Fondi Lega - Cassazione : truffa prescritta ma resta la confisca dei 49 milioni : Prescritto il reato di truffa per Umberto Bossi e Francesco Belsito. Quest'ultimo resta responsabile del reato di

Fondi Lega - Cassazione : truffa prescritta per Bossi e Belsito - ma per lui resta l’appropriazione indebita. Confermata confisca 49 milioni : Prescritto il reato di truffa per Umberto Bossi e Francesco Belsito che però resta responsabile del reato di appropriazione indebita: per lui ci sarà in questo caso la rideterminazione della pena in Appello. Lo ha deciso la Cassazione che si è pronunciata in merito al processo sulla truffa ai danni dello Stato per i rimborsi elettorali. I giudici hanno anche confermato la confisca dei 49 milioni alla Lega, mentre cadono le confische ...

I 49 milioni della Lega : truffa prescritta per Bossi e Belsito - ma i Fondi restano confiscati : Il verdetto dopo 5 ore di camera di consiglio. Resta il reato di appropriazione indebita per il tesoriere del Carroccio. Confermata la confisca del denaro

Fondi Lega - Cassazione : prescrizione per Bossi e Belsito : Fondi Lega, Cassazione: prescrizione per Bossi e Belsito Prescritto il reato di truffa per l'ex leader della Lega Umberto Bossi e l'ex tesoriere del partito Francesco Belsito. Lo ha deciso la Cassazione, dopo 5 ore di camera di consiglio Parole chiave: ...

Fondi Lega - Cassazione : prescritto reato di truffa per Bossi e Belsito. Confermata la confisca dei 49 milioni : prescritto il reato di truffa per Umberto Bossi e Francesco Belsito che però resta responsabile del reato di appropriazione indebita: per lui ci sarà in questo caso la rideterminazione della pena in Appello. Lo ha deciso la Cassazione che si è pronunciata in merito al processo sulla truffa ai danni dello Stato per i rimborsi elettorali. I giudici hanno anche confermato la confisca dei 49 milioni alla lega, mentre cadono le confische ...

Fondi Lega - si va a sentenza Bocciata la richiesta di ricusazione di Belsito : L’ex tesoriere del Carroccio, imputato nel processo sulla truffa ai danni dello Stato sui rimborsi elettorali (confiscati 49 milioni), «blocca» la possibilità di avere una sentenza

Fondi Lega : no ricusazione - si va avanti : 16.33 E'stata dichiarata inammissibile l'istanza di ricusazione presentata dall' ex tesoriere della Lega Francesco Belsito. Per questo i giudici della sezione feriale penale della Cassazione si sono ritirati in camera di consiglio e stasera emetterranno la loro sentenza.

Fondi Lega - dall’inchiesta alla conferma del sequestro in Cassazione : Fondi Lega, dall’inchiesta alla conferma del sequestro in Cassazione Una vicenda partita nel 2012, quando gli inquirenti hanno iniziato a indagare sui 49 milioni che l’ex leader Bossi e il tesoriere Belsito avrebbero sottratto allo Stato e utilizzato per spese private. Nel 2018 la conferma: il Carroccio dovrà restituire tutti i ...

Fondi Lega - Belsito ricusa il collegio della Cassazione e chiede il rinvio : “Smarrito un fascicolo”. Giovedì scatta la prescrizione : Francesco Belsito, ex tesoriere della Lega imputato nel processo sulla truffa ai danni dello Stato sui rimborsi elettorali, ricusa il collegio della sezione feriale della Cassazione chiamato a decidere sulle condanne – e la confisca dei 49 milioni – emesse dalla corte d’appello di Genova il 26 novembre. Lo annunciato il Legale di Belsito, Angelo Alessandro Sammarco. L’udienza è sospesa per formalizzare la ricusazione. Belsito è stato ...

Fondi russi alla Lega - in un Paese normale si parlerebbe di tradimento : Lasciamo da parte per un momento la specifica contingenza politica italiana, ci torneremo dopo. Andiamo in astratto. Se in un Paese, qualunque Paese del mondo, una persona con importantissime responsabilità di governo fosse ragionevolmente sospettato di avere intessuto, grazie a intermediari di sua fiducia, rapporti che puntavano ad ottenere finanziamenti per milioni di euro da un Paese straniero, i cui interessi economici e geopolitici non sono ...

Salvini - i sondaggisti : "Il caso dei Fondi russi non ha minato la Lega - per gli elettori non è una priorità" : La Lega aumenta sempre più i consensi, neppure il caso russiagate è riuscito a fermare la sua scalata. A confermarlo sono gli stessi sondaggisti: "Il caso Metropol preoccupa di più gli elettori di altri partiti, dal Pd ai 5 Stelle. Per chi vota per il Carroccio le priorità sono altre: immigrazione,

Lega-Russia - Salvini su Conte : “Le sue parole mi interessano meno di zero”. E attacca : “I Fondi da Mosca? Fantasy dell’estate” : Le parole di Giuseppe Conte “mi interessano meno di zero“. E’ quanto dichiarato stamattina dal vicepremier Matteo Salvini a Radio Anch’io, su Radio 1, rispondendo a una domanda su quanto affermato ieri dal presidente del Consiglio in Parlamento e sulle indiscrezioni riportate dai giornali. “Ogni giorno – ha detto il leader della Lega – mi alzo con l’obiettivo di andare al ministero dell’Interno. Mi ...