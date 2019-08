Fisico italiano vince Oscar della Scienza per la teoria della Supergravità

Fisico italiano riceve “l’Oscar della scienza” : è prestigioso come il Nobel : Importante riconoscimento per il mondo scientifico italiano . Sergio Ferrara ha ricevuto il premio Breakthrough, considerato l’Oscar della scienza e prestigioso come il Nobel , voluto dal miliardario Yuri Milner con Sergey Brin (Google), Mark Zuckerberg (Facebook) e Jack Ma (Alibaba). Ferrara, nato a Roma 74 anni fa e adesso Fisico del Cern e associato Infn, è premiato con Daniel Freedman (Mit e Stanford University) e Peter van Nieuwenhuizen ...

Estate : ansia da costume - un italiano su 2 preferisce non mostrare il Fisico : Sole, mare e ansia da costume. Per molti connazionali lo specchio è un nemico e l’idea di affrontare le vacanze in bikini è ansiogena. Tanto che, secondo un’indagine, a boicottare la spiaggia per non doversi mostrare senza vestiti è più di un italiano su due. Un connazionale su tre dichiara inoltre di sentirsi a disagio con il proprio corpo, mentre per due su tre il peso diventa un problema di autostima. Dover infilare il costume ...