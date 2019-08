FIFA 19 | Disponibile la Patch correttiva 1 16 per PC

FIFA 19 Swap Deals – Scambi di FUT : ecco i premi di agosto! Card disponibile nei premi delle Squad Battles : Introdotti per la prima volta in Fifa 18 Ultimate Team, i FUT Swap Deals, Scambi di FUT, arrivano su Fifa 19! Quest’anno i FUT Swap Deals torneranno più volte nel corso della stagione, ogni mese fino ad agosto, per offrire maggiori opportunità di migliorare la tua Squadra su FUT. Come accaduto qualche mese fa dovrai […] L'articolo Fifa 19 Swap Deals – Scambi di FUT: ecco i premi di agosto! Card disponibile nei premi delle Squad ...

FIFA 19 : Il gioco completo da oggi è disponibile su EA Access : Da oggi i videogiocatori di tutto il mondo possono sottoscrivere l’abbonamento mensile o annuale ad EA Access su PlayStation 4. I titoli in uscita più attesi tra cui Madden NFL 20, NHL 20, FIFA 20 e molti altri potranno essere giocati 5 giorni prima dell’uscita ufficiale. In più, ci si potrà ottenere l’Accesso illimitato ai videogiochi già disponibili nella Cassaforte: EA SPORTS FIFA 19EA SPORTS... Source

EA Access disponibile da oggi anche su Playstation 4! Ecco come provare - in anteprima - FIFA 20! : come annunciato qualche mese fa finalmente, dalle ore 17 di oggi, 24 luglio, EA Access, lo speciale servizio in abbonamento di Electronic Arts che permette di godere di tutta una serie di vantaggi esclusivi, sarà disponibile anche su PS4! EA Access: a cosa serve? EA Access, disponibile da anni sia su Xbox che PC (in […] L'articolo EA Access disponibile da oggi anche su Playstation 4! Ecco come provare, in anteprima, FIFA 20! proviene da I ...

FIFA 20 : EA Access disponibile da oggi sulla piattaforma Sony : Electronic Arts Inc. ha annunciato che a partire dalle 17:00 di oggi ( NDR 24 Luglio ) EA Access sarà disponibile sulla piattaforma PlayStation®4 (PS4 ). I giocatori potranno sottoscrivere un abbonamento mensile ( $4,99) o un abbonamento annuale ( $29,99) tramite il PlayStation® Store. Con EA Access potrai giocare a FIFA 20 il 19 settembre su PlayStation®4, Xbox One e Origin Access su PC. Source

FIFA 19 Swap Deals – Scambi di FUT : ecco i premi di luglio! Card 13 disponibile come premio delle Squad Battles : Introdotti per la prima volta in Fifa 18 Ultimate Team, i FUT Swap Deals, Scambi di FUT, arrivano su Fifa 19! Quest’anno i FUT Swap Deals torneranno più volte nel corso della stagione, ogni mese fino ad agosto, per offrire maggiori opportunità di migliorare la tua Squadra su FUT. come accaduto qualche mese fa dovrai […] L'articolo Fifa 19 Swap Deals – Scambi di FUT: ecco i premi di luglio! Card 13 disponibile come premio delle ...

FIFA 19 : disponibile il secondo pack regalo per gli abbonati Twitch Prime : Dopo il primo, distribuito il 9 luglio, EA Sports ha rilasciato il 19 luglio un pacchetto regalo, riservato agli abbonati Twitch Prime Per ottenerlo bisogna eseguire i seguenti passaggi Collegare l’account EA con quello Twitch Prime tramite il seguente link: https://Twitch.amazon.com/Prime/loot/Fifa19 Accedere a Twitch e richiedere il pacchetto Accedere a FUT e riscattare il pacchetto […] L'articolo Fifa 19: disponibile il secondo ...

FIFA 19 Swap Deals – Scambi di FUT : ecco i premi di luglio! Card n°9 disponibile come premio delle Squad Battles : Introdotti per la prima volta in Fifa 18 Ultimate Team, i FUT Swap Deals, Scambi di FUT, arrivano su Fifa 19! Quest’anno i FUT Swap Deals torneranno più volte nel corso della stagione, ogni mese fino ad agosto, per offrire maggiori opportunità di migliorare la tua Squadra su FUT. come accaduto qualche mese fa dovrai […] L'articolo Fifa 19 Swap Deals – Scambi di FUT: ecco i premi di luglio! Card n°9 disponibile come premio delle ...

FIFA 19 Futties : Tutto quello che devi sapere sugli Oscar di FUT! Disponibile Kovacic FUTTIES! : 4La stagione 2018/19 della modalità Fifa Ultimate Team volge alla conclusione è si avvicina sempre di più quello che di fatto è l’ultimo evento dell’anno: Anche questa volta infatti non mancherà il tradizionale appuntamento con i Futties, gli Oscar di FUT! Vediamo insieme di cosa si tratta Cosa sono i Futties I Futties sono delle […] L'articolo Fifa 19 Futties: Tutto quello che devi sapere sugli Oscar di FUT! Disponibile ...

FIFA 19 : Disponibile la SBC di Marcos Alonso – UEL Road to The Final : Electronic Arts ha comunicato che è nuovamente Disponibile la Squad Building Challenges che permette di sbloccare la versione UEL Road To The Final di Marcos Alonso. FIFA 19 è Disponibile sulle piattaforme PlayStation 4, Xbox One, PC e Nintendo Switch. Continuate a seguirci anche tramite i nostri social Facebook e Twitter per altre notizie e informazioni. Source

FIFA 19 Patch 1.16 – Title Update 15 : nuovo aggiornamento disponibile su anche su PS4 ed Xbox : EA Sports ha rilasciato un nuovo aggiornamento di Fifa 19. La Patch, è già disponibile dal 9 luglio per la versione PC ed arriverà nei prossimi giorni anche su PS4 ed Xbox One. Sono state effettuate una serie di modifiche che puntano a migliorare la reattività del gioco online, modifiche che saranno alla base anche di ciò che […] L'articolo Fifa 19 Patch 1.16 – Title Update 15: nuovo aggiornamento disponibile su anche su PS4 ed ...

FIFA 19 : Disponibile la Patch 1.16 per le console : EA tramite un comunicato ci informa che è Disponibile la quattordicesima Patch ( 1.16 ) correttiva per le piattaforme Playstation 4 e Xbox One. Di seguito vi sveliamo l’elenco dei fix. Apportate le seguenti modifiche: Svariate modifiche tecniche alla reattività di gioco. Maggiori dettagli al seguente link. I seguenti problemi sono stati risolti: I giocatori non erano in grado di inviare i replay... Source