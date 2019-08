Fiction SPIRITO LIBERO | cast | anticipazioni | trama prima puntata

Fonte : tvsoap

(Di martedì 6 agosto 2019) L’estate di Canale 5 continua a regalare al proprio pubblico storie inedite e appassionanti. Dopo gli scandali di Riviera e gli arcani di Manifest, da martedì 6 agosto arriva la, un nuovo racconto emozionante con protagonista la giovane attrice austriaca Julia Franz Richter. La Richter interpreta Alexandra Winkler, ragazza ventitreenne che vive da sola a Vienna dove lavora in una grande pasticceria. Cresciuta in una famiglia adottiva, un giorno scopre di essere l’erede della fortuna del defunto Karl Hochstetten, suo padre biologico. La ragazza riceve in dono una lussuosa proprietà terriera dove si allevano cavalli Trakehner (una razza molto prestigiosa), ma soprattutto farà amicizia con il “mezzosangue” Dicembre, un meraviglioso puledro che le cambierà per sempre la vita. Alexandra scopre anche di avere una “famiglia” composta ...

