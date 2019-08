FIA European Truck Racing Championship | Recensione | Gameplay Trailer e Screeenshot

Fonte : gamerbrain

(Di martedì 6 agosto 2019) Il videogioco ufficiale della FIAè arrivato, ed oggi vogliamo condividere con voi la nostra, su gentile concessione BIGBEN. FIAAppassionati di camion, sarete lieti di sapere che FIAè ufficialmente disponibile su PC, PS4 e Xbox One, portando la reale competizione in casa del videogiocatore. Partiamo fin da subito analizzando i contenuti che il gioco offre. Tramite il menù principale è possibile cimentarsi in due modalità di gioco “Solitaria e Multigiocatore“, suddivise a loro volta in delle sottomodalità quali Gara veloce, Campionato, Evento, Prova a Cronometro e competizioni a schermo condiviso e Online. Tramite gli Extra invece oltre a consultare statistiche e riconoscimenti, è ...

Muan79 : RT @GamesPaladinsIT: N-Racing e @Bigben_Games ci portano un qualcosa che finora non si era ancora visto, ossia il #gioco ufficiale del #cam… - motorionline : La sportiveggianza regna sovrana in FIA Euro Truck Racing Championship...ecco la nostra RECENSIONE del gioco con i… - DravenNHK : RT @GamesPaladinsIT: N-Racing e @Bigben_Games ci portano un qualcosa che finora non si era ancora visto, ossia il #gioco ufficiale del #cam… -