Feamp | Regione | 340mila euro per bando a favore commercializzazione

Fonte : romadailynews

(Di martedì 6 agosto 2019) Roma – LaLazio ha pubblicato il(Fondopeo per gli Affari Marittimi e la Pesca) per favorire ladelle produzioni ittiche con uno stanziamento complessivo di 340.000. Possono parteciparvi: le organizzazioni di Produttori riconosciute; le micro imprese; le piccole e medie imprese; le associazioni di organizzazioni di produttori; gli organismi di diritto pubblico. Le principali categorie di spesa ammissibili riguardano: i costi sostenuti per l’attuazione dell’operazione (come per esempio riunioni, convegni, seminari, conferenze, workshop, showcooking e degustazione di prodotti ittici, percorsi di gusto, corsi di cucina con degustazione, attivita’ ludico-didattiche creative, piattaforme web, indagini e ricerche di mercato, fiere e manifestazioni). L’investimento massimo ammissibile deve essere pari a 80.000 ...