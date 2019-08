«Fast and Furious - Hobbs & Shaw» | l' uscita | le auto e le moto del film

Fonte : gqitalia

(Di martedì 6 agosto 2019) L'8 agosto arriverà nelle sale cinematografiche italiane, il nuovo capitolo di una delle saghe più fortunate degli ultimi anni, in cui non vedremo gli storici protagonisti come Dominc Toretto, alias Vin Diesel. L'azione sarà invece concentrata su Lukee Deckard, ovvero Dwayne Johnson e Jason Statham. Della trama e di tutte le altre caratteristiche di questo nuovodi azione vi abbiamo già parlato. Oggi ci concentriamo sui mezzi protagonisti della pellicola, che come si capisce già dalla locandina, non sono affatto banali. Il merito è di Dennis McCarthy, che è stato responsabile dei veicoli che appaiono nella pellicola, così come Alex King. Entrambi hanno infarcitodi una lunga serie dimobili,, pick-up e altri strani ibridi. McLaren 720S Non ...

