Farmaci | Gallera | “Le terapie salva vista non si interrompono”

Fonte : meteoweb.eu

(Di martedì 6 agosto 2019) “Le’ per i pazienti affetti da maculopatia non si interrompono. In un clima positivo e costruttivo, abbiamo fornito ai medici specialisti tutte le indicazioni necessarie per procedere alla prescrizione e continuità delle cure”. L’assessore regionale al Welfare Giuliocommenta cosi’ l’incontro avvenuto oggi a Palazzo Lombardia fra i rappresentanti della Direzione generale Welfare, della Societa’ oftalmologica lombarda e del Gruppo oculisti ambulatoriali liberi a seguito della vicenda Avastin/Lucentis, che ha sollevato non poche polemiche. Pochi giorni fa, la giunta regionale aveva stabilito in 55 euro il rimborso da corrispondere per le somministrazioni delle cure per la maculopatia, “nell’ambito di un panorama terapeutico che presenta differenze enormi sul costo deipresenti sul ...