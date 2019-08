Europa League - Torino-Shakhtyor Soligors in esclusiva su Sky Sport : Non c’è tempo per riposarsi per il Torino che, dopo avere battuto il Debrecen, si trova ad affrontare un nuovo turno preliminare con l’obiettivo di ottenere la qualificazione alla fase a gironi di Europa League. L’avversario dei granata questa volta saranno i bielorussi dello Shakhtyor Soligors. Il match di andata è in programma già questa […] L'articolo Europa League, Torino-Shakhtyor Soligors in esclusiva su Sky Sport è ...

Torino-Shakhtyor Soligorsk - Europa League 2019 : le probabili formazioni. Orario e su che canale vederla in tv : Si giocherà giovedì il match di terzo turno del preliminare di Europa League che oppone il Torino ai bielorussi dello Shakhtyor Soligorsk. Il doppio confronto serve ai granata per accedere al playoff per l’ingresso nella fase che conta della competizione, in cui può incontrare gli inglesi del Wolverhampton o gli armeni del Pyunik. Nella sfida che vedremo a metà settimana la squadra di Walter Mazzarri avrà la possibilità di tornare a ...

Risultati Europa League - il programma completo : trasferte per Eintracht Francoforte ed Espanyol : Risultati Europa League – Prosegue senza sosta l’avvicinamento alla fase a gironi di Europa League. Ormai da qualche settimana sono iniziati i turni preliminari che vanno via via riducendo il numero delle partecipanti. Avversarie sempre più importanti cominciano ad intravedersi per aggiudicarsi un posto nei raggruppamenti della competizione. Il programma completo di questa settimana, con le sfide suddivise tra martedì, ...

Europa League - il Wolverhamtpon sulla strada del Torino : Saranno gli armeni del Pyunik o gli inglesi del Wolverhampton, che in attacco hanno appena ingaggiato Patrick Cutrone, gli avversari del Torino nei play off di Europa League. Lo ha stabilito il sorteggio degli spareggi, ultimo ostacolo per l’accesso ai gironi della competizione. Per accedere alla sfida, però, i granata dovranno prima superare il doppio […] L'articolo Europa League, il Wolverhamtpon sulla strada del Torino è stato ...

Torino-Shakthyor - preliminare Europa League : calendario - date - programma - orari e tv : Il Torino affronterà lo Shakhtyor nel terzo turno preliminare dell’Europa League 2019-2020 di calcio, i granata hanno eliminato il Debrecen nel debutto della seconda competizione continentale per importanza e ora se la dovranno vedere contro i modesti bielorussi: sulla carta dovrebbe essere un impiego agevole per i ragazzi di Walter Mazzarri anche se non dovranno sottovalutare l’avversario. Belotti e compagni, in caso di vittoria, se ...

Calcio - Sorteggio spareggi Europa League 2019-2020 : Torino sfortunato - Wolverhampton sulla strada verso i gironi : L’urna di Nyon non è stata benevola col Torino in vista dello spareggio per accedere alla fase a gironi dell’Europa League 2019-2020. In caso di successo contro i bielorussi del Sachcer Salihorsk nel terzo turno preliminare, infatti, i granata se la dovranno vedere contro la vincente di Wolverhampton-Pyunik. Chiaramente gli inglesi partiranno con tutti i favori del pronostico contro la modesta compagine armena e dunque saranno quasi ...

Sorteggi Europa League - il possibile avversario del Torino : sfida durissima : Sorteggi Europa League – Il Torino si prepara per il terzo turno preliminare contro lo Shakthtyor Soligorsk, nel frattempo sono andati in scena i Sorteggi per l’ultimo turno preliminare per l’accesso alla fase a gironi di Europa League. La squadra di Walter Mazzarri eventualmente dovrà sfidare la vincente della doppia sfida tra gli inglesi del Wolverhampton e gli armeni del Pyunik, con la nuova squadra dell’ex ...

Sorteggio Europa League 2020/ Diretta streaming video : playoff - l'ultimo passo : Diretta Sorteggio playoff Europa League streaming video e tv: ecco la cerimonia di estrazione delle partite, ovviamente c'è anche il Torino.

Torino-Soligorsk - Europa League 2019 : programma - orari e tv. Come vederla in streaming : Giovedì 8 Agosto alle ore 21 si giocherà la sfida Torino-Soligorsk, valevole per il terzo turno di qualificazione al tabellone principale di Europa League. I granata, dopo aver superato agevolmente il Debrecen, si troveranno di fronte l’ostacolo bielorusso. Lo Shakhtyor Soligorsk, sulla carta, può sembrare un’avversario tutt’altro che proibitivo. Nel suo percorso europeo la squadra guidata da Tashuev ha superato Hibernians e ...

Europa League. Il Toro affronterà il Soligorsk : a Torino l’8 agosto - a ferragosto in Bielorussia : E’ lunga la strada europea del Toro. Al momento i granata si sono qualificati al terzo turno dei preliminari di

Europa League - Torino qualificato al terzo turno preliminare : svelata l’avversaria dei granata : Eliminato il Debrecen con una doppia vittoria, la formazione di Mazzarri conosce già quella che sarà la propria avversaria nel terzo turno preliminare di Europa League Il Torino affronterà nel terzo turno preliminare di Europa League lo Shaktyor Soligorsk, capaci di eliminare nel doppio confronto i danesi dell’Esbjerg. Dopo il 2-0 dell’andata, basta lo 0-0 maturato al ritorno alla formazione bielorussa, che adesso se la vedrà ...

