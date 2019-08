Esercenti e albergatori contro l' anti-bivacco in Piazza di Spagna | Norma

Fonte : huffingtonpost

(Di martedì 6 agosto 2019) Trinità dei Monti, vietato sedersi sulla famosissima e iconica scalinata. Un divieto, in ottemperanza al regolamento polizia urbana, che fa già discuteree albergati didia Roma. Claudio Pica, presidente di Fiepet ConfRoma, ha dichiarato all’Adnkronos che “è giusto l’, ma questa è unaassurda che penalizza e allontana i turisti: se continuiamo a trattarli così riduciamo la loro permanenza a Roma, che oggi è in media è di poco superiore ai due giorni”.“Manca una cabina di regia per sfruttare al meglio le potenzialità della città - sostiene Pica - se continuiamo con queste politiche di falso decoro Roma perderà la possibilità di scalare le classifiche dell’attrattività turistica. Adesso cercheremo di ...

