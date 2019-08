Equitazione | Nations Cup Completo 2019 | il circuito si sposta in Francia | continua la

Equitazione - Jumping Nations Cup Dublino 2019 : Italia in Irlanda per certificare la qualificazione alle Finali di Barcellona : Nel fine settimana si disputerà l’ultima tappa della Jumping Nations Cup a Dublino, in Irlanda, che per l’Italia è praticamente una formalità per certificare l’accesso alle Finali di Barcellona: la formazione azzurra è sesta in graduatoria e le basterà classificarsi, anche all’ottavo ed ultimo posto, guadagnando 45 punti, per rientrare tranquillamente tra le prime sette che voleranno in Spagna. Le Nazionali in gara ...

Equitazione - i convocati dell’Italia per le prossime gare di salto ostacoli : Alberto Zorzi non prenderà parte alle Finali di Nations Cup : Il selezionatore azzurro del salto ostacoli Duccio Bartalucci ha comunicato gli italiani convocati per l’ultima tappa della Nations Cup di Dubino, per gli Europei di Rotterdam, per il CSIO5* di Gijon, e la long list per le Finali di Nations Cup che si terranno Barcellona ad ottobre e per la quale manca soltanto la formale qualificazione degli azzurri. Proprio per l’appuntamento catalano spicca l’assenza del nome di Alberto ...

Equitazione - Jumping Nations Cup Dublino 2019 : i convocati dell’Italia per l’ultima tappa prima delle Finali : A Dublino, in Irlanda, andrà in scena dal 7 all’11 agosto l’ultima tappa della Jumping Nations Cup di Equitazione prima delle Finali di Barcellona previste ad inizio ottobre: il selezionatore della Nazionale italiana di salto ostacoli Duccio Bartalucci ha diramato le convocazioni per l’evento. Per l’Italia sarà praticamente una formalità l’accesso alle Finali, che metteranno in palio un pass per le Olimpiadi per la ...

Equitazione - Eventing Nations Cup Le Pin Au Haras 2019 : i convocati dell’Italia per la tappa francese : Neppure il tempo di mandare in soffitta la gara di Camphire Cappoquin che è già tempo di pensare alla prossima tappa della Nations Cup di completo, che al momento vede l’Italia in testa nella classifica generale: prossimo appuntamento dal 7 all’11 agosto a Le Pin Au Haras, in Francia, ultimo evento prima degli Europei di fine agosto. Tra i sei binomi selezionati, tre fanno parte della long list dei pre-convocati per la rassegna ...

Equitazione - Eventing Nations Cup Camphire Cappoquin 2019 : Italia terza - gli azzurri al comando della classifica generale : Si è conclusa a Camphire Cappoquin, in Irlanda, la quarta tappa della Eventing Nations Cup di Equitazione, rassegna che a fine stagione consegnerà alla squadra meglio piazzata non ancora qualificata un pass per le Olimpiadi di Tokyo 2020: l’Italia conquista il terzo posto alle spalle di Nuova Zelanda ed Irlanda, scavalcando la Svezia al termine della prova di salto ostacoli. Scandinavi superati dagli azzurri, grazie a questo risultato, ...

Equitazione - Eventing Nations Cup Camphire Cappoquin 2019 : Italia quarta dopo il cross country : Si è conclusa la terza giornata di gare a Camphire Cappoquin, in Irlanda, sede della quarta tappa della Eventing Nations Cup di Equitazione, rassegna che a fine stagione consegnerà alla squadra meglio piazzata non ancora qualificata un pass per le Olimpiadi di Tokyo 2020. Nella giornata dedicata al cross country, l’Italia scivola al quarto posto alle spalle di Nuova Zelanda, Irlanda e Svezia, ma guadagna terreno sulle altre rivali dirette ...

Equitazione - Dressage Nations Cup Hickstead 2019 : il Portogallo rafforza il primato dopo il Grand Prix Special : Si è conclusa la seconda giornata di gare ad Hickstead, in Gran Bretagna, sede dell’ottava ed ultima tappa della Dressage Nations Cup di Equitazione: nel Grand Prix Special doppietta lusitana con Joao Miguel Torrao su Equadorche precede il connazionale Duarte Nogueira su Beirao. Nella classifica a squadre Portogallo in testa per la miglior somma dei piazzamenti davanti a Gran Bretagna, Olanda ed Irlanda. Domani la conclusione con il Grand ...

Equitazione - Jumping Nations Cup 2019 : l’Italia ora è sesta in classifica - basterà l’ottavo posto nell’ultima tappa per andare alle Finali : Disputata la penultima tappa di Jumping Nations Cup, ad Hickstead, in Gran Bretagna, nella quale l’Italia ha ottenuto il terzo posto rendendo praticamente una formalità l’accesso alle Finali di Barcellona di inizio ottobre che metteranno in palio un pass per le Olimpiadi per la squadra meglio piazzata non ancora qualificata. Dopo la prova odierna l’Italia è sesta in classifica: gli azzurri prederanno parte anche ...

Equitazione - Eventing Nations Cup Camphire Cappoquin 2019 : Italia terza dopo la prima delle due giornate di dressage : Si è appena conclusa la prima giornata di gare a Camphire Cappoquin, in Irlanda, sede della quarta tappa della Eventing Nations Cup di Equitazione, rassegna che a fine stagione consegnerà alla squadra meglio piazzata non ancora qualificata, un pass per le Olimpiadi di Tokyo 2020. Nella prima delle due giornate dedicate al dressage, l’Italia è al terzo posto alle spalle di Svezia e Gran Bretagna, ma tiene dietro le altre rivali dirette per ...

Equitazione - Jumping Nations Cup Hickstead 2019 : l’Italia cerca di mettere al sicuro la qualificazione alle Finali di Barcellona : Fine settimana denso di gare per l’Equitazione con la penultima tappa di Jumping Nations Cup che si terrà ad Hickstead, in Gran Bretagna, nella quale l’Italia cercherà di blindare l’accesso alle Finali di Barcellona di inizio ottobre che metteranno in palio un pass per le Olimpiadi per la squadra meglio piazzata non ancora qualificata. Dopo la prova di Falsterbo l’Italia è settima in classifica: gli azzurri prederanno ...

Equitazione - Jumpiong Nations Cup Hickstead 2019 : l’Italia cerca di mettere al sicuro la qualificazione alle Finali di Barcellona : Fine settimana denso di gare per l’Equitazione con la penultima tappa di Jumping Nations Cup che si terrà ad Hickstead, in Gran Bretagna, nella quale l’Italia cercherà di blindare l’accesso alle Finali di Barcellona di inizio ottobre che metteranno in palio un pass per le Olimpiadi per la squadra meglio piazzata non ancora qualificata. Dopo la prova di Falsterbo l’Italia è settima in classifica: gli azzurri prederanno ...

Equitazione - Nations Cup Completo 2019 : il circuito si sposta in Irlanda - occasione per gli azzurri : Siamo ormai prossimi ad un nuovo appuntamento della Nations Cup di Equitazione, specialità Completo, che questo fine settimana sarà di scena a Cappoquin, in Irlanda, fino a domenica 28 luglio, con la manifestazione che conterà anche nel ranking verso le Olimpiadi di Tokyo 2020. Tre le specialità in programma, dal dressage, passando per il caratteristico cross country ed il salto, che decreterà il piazzamento finale, sia per quanto riguarda la ...

Equitazione - Europei 2019 : Alberto Zorzi non ci sará. Obiettivo Nations Cup a Barcellona : Nella lista dei pre-selezionati dell’Italia per gli Europei di salto ostacoli, in programma a Rotterdam, in Olanda, dal 19 al 25 agosto, oltre all’assenza di Lucia Le Jeune Vizzini, spiegata immediatamente dall’infortunio rimediato da Loro Piana Filou de Muze nell’ultima gara di Aquisgrana, balzava agli occhi anche quella di Alberto Zorzi. Il “mistero” è stato subito svelato: la FISE ha fatto sapere che ...

Equitazione - Dressage Nations Cup Aquisgrana 2019 : la Germania trionfa in casa - dominio anche nel Grand Prix Special : Non cambia di una virgola il podio del Grand Prix Special di Dressage valido per la tappa di Nations Cup di Aquisgrana rispetto a quello registrato nel Grand Prix: Isabell Werth domina anche la seconda delle due prove valide per la classifica per nazioni, vinta dalla Germania con Grande margine su Danimarca, seconda, ed USA, terzi. Classifica Grand Prix Special Dressage Aquisgrana (Top 3) 1 Isabell Werth (GER) Bella Rose 2 84.447 2 Dorothee ...