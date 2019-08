Aggiornamento EMUI 9.1 per Huawei P10 Plus EMUI 9.1.0.252 : L'Aggiornamento EMUI 9.1 per Huawei P10 Plus porta il numero di versione EMUI 9.1.0.252. Attualmente, l'Aggiornamento è previsto per l'India mentre altre regioni globali dovrebbero ottenere l'Aggiornamento nei prossimi giorni.

Aggiornamento Huawei P30 / P30 Pro EMUI 9.1.0.185 : Huawei EMUI 9.1.0.185 Aggiornamento miglioramenti della patch di sicurezza e del sensore di impronte digitali scaricare e installare il software più recente utilizzando l'app HiCare

EMUI 10 Huawei Honor Quali sono le nuove funzioni : EMUI 10 - Il successore del sistema operativo EMUI 9.1 di Huawei è già nella fase finale di sviluppo ed è programmato per essere rilasciato ufficialmente il 9 agosto alla Huawei Developer Conference 2019

Felice approdo di EMUI 9.1 su Huawei P10 Plus dal 5 agosto : tempi italiani : Huawei è stata decisamente di parola. EMUI 9.1, proprio oggi 5 agosto, inizia ad essere distribuita su Huawei P10 Plus. Il top di gamma di tre generazioni or sono comincia ad adeguarsi al nuovo e corposo pacchetto software e di certo le novità in arrivo in termini di funzioni ma anche migliorate prestazioni non mancano. La tempistica del rilascio di EMUI 9.1 su tutta sul Huawei P10 Plus e il fratello minore Huawei P10 era stata fornita ...

Aggiornate subito i vostri Huawei P10 e P10 Plus - c’è la EMUI 9.1 con varie novità : Il team di Huawei ha dato il via al rilascio di un nuovo aggiornamento per Huawei P10 e P10 Plus, introducendo in tali smartphone alcune interessanti novità L'articolo Aggiornate subito i vostri Huawei P10 e P10 Plus, c’è la EMUI 9.1 con varie novità proviene da TuttoAndroid.

A tutto gas il Huawei P30 Pro in Italia con l’aggiornamento 185 : EMUI 9.1 e tanti miglioramenti : L'Italia non resta mai indietro negli aggiornamenti dei suoi device Huawei. Proprio il Huawei P30 Pro, in queste ore, ha cominciato a ricevere l'update 185 avvistato per la prima volta in Europa solo due giorni fa. Lo stesso rilascio ora entra nei nostri confini e porta con se delle corpose novità. Il firmware in questione è tutt'altro che esiguo visto che il suo ingombro in effetti è pari a ben 4,10 GB. Nel pacchetto sono inclusi, oltre ...

Come sarà EMUI 10 su device Huawei e Honor? Anticipazioni prima del 9 agosto : Oramai è risaputo che EMUI 10 verrà presentato Come prossima interfaccia proprietaria per telefoni Huawei e Honor il prossimo 9 agosto, in occasione della conferenza sviluppatori organizzata proprio dal produttore in Cina. Mancano pochi giorni all'importante evento, eppure già oggi siamo in grado di fornire qualche dettaglio in più sulla nuova esperienza software prevista, grazie ad alcuni documenti trapelati nel web, di certo destinati ...

Di certo Android Q e EMUI 10 su questi smartphone Huawei e Honor : gli altri papabili : Tema scottante in questo agosto quello di Android Q ed EMUI 10 su smartphone Huawei e Honor. A 8 giorni dalla Conferenza HDC 2019 in scena in Cina il 9 agosto appunto in cui di certo verrà presentata l'ultima interfaccia software del produttore, le notizie sui device pronti al grande salto si fanno più chiare e concrete. Grazie alla fonte Huawei Central possiamo riportare delle liste aggiornate relative alla compatibilità di Android Q e ...

Huawei P30 Lite e Huawei Y9 2019 stanno ricevendo la EMUI 9.1 : Huawei P30 Lite e Huawei Y9 2019 sono due smartphone che entrano a far parte della lista di dispositivi che stanno ricevendo la EMUI 9.1 con Android 9 Pie. L'articolo Huawei P30 Lite e Huawei Y9 2019 stanno ricevendo la EMUI 9.1 proviene da TuttoAndroid.

Inarrestabile EMUI 9.1 anche su Huawei P30 Lite - prime informazioni : Il Huawei P30 Lite con EMUI 9.1 è la bella novità di oggi 31 luglio per tutti i possessori di questo dispositivo di fascia media. Un po' inaspettatamente, anche se il passaggio era atteso da tempo, ecco che il firmware basato sempre su Android 9 Pie ma sull'ultima interfaccia del produttore cinese, ha fatto capolino sulle prime unità dell'esemplare. Batte tutti nel dare per primo la notizia la fonte autorevole Huawei Central che non ...

Galaxy A50 riceve le patch di giugno - Huawei Nova 3 la EMUI 9.1 e HTC U11 Android 9 Pie in Italia : Samsung Galaxy A50 riceve le patch di sicurezza di luglio, Huawei Nova 3 e Nova 3i la EMUI 9.1 con GPU Turbo 3.0. Pronti a scaricare l'aggiornamento? L'articolo Galaxy A50 riceve le patch di giugno, Huawei Nova 3 la EMUI 9.1 e HTC U11 Android 9 Pie in Italia proviene da TuttoAndroid.

Huawei Mate 9 - HONOR 8X e HONOR 7X ricevono la EMUI 9.1 : tra le tante novità c’è la GPU Turbo 3.0 : Huawei Mate 9, HONOR 8X e HONOR 7X ricevono la EMUI 9.1: tra le novità la GPU Turbo 3.0 e il file system EROFS. Purtroppo non ancora in Italia... L'articolo Huawei Mate 9, HONOR 8X e HONOR 7X ricevono la EMUI 9.1: tra le tante novità c’è la GPU Turbo 3.0 proviene da TuttoAndroid.