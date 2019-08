Eleonora Abbagnato | l’étoile sotto accusa | “Irrispettosa e inadeguata | insulta i

Fonte : ilfattoquotidiano

(Di martedì 6 agosto 2019)nel mirino dei sindacati del Teatro dell’Opera di Roma: “Ha un atteggiamento non costruttivo, spesso irrispettoso e non consono al ruolo che ricopre”. La ballerina palermitana dirige il corpo di ballo dell’Opera di Roma, ma pare che i suoi metodi siano molto lontani dalla grazia che ha sulle punte: la Rappresentanza sindacale unitaria della Fondazione in una lettera ha riportato le offese rivolte ai ballerini, dal sempreverde “andate tutti a fare in c**o” alla minaccia di non rinnovare loro il contratto. Da parte sua, lanon ha ancora rilasciato nessun commento.nel 2013 è diventata étoile dell’Opera di Parigi, prima italiana a ricevere questo onore nella storia di Palais Garnier. In Italia è nota al grande pubblico non solo per la prestigiosa carriera nel mondo della danza, ma anche per le sue ...

