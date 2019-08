E’ morta Toni Morrison | prima donna afroamericana a ricevere il Nobel per la letteratura

È morta la scrittrice Toni Morrison - premio Nobel per la letteratura : RÈ morta la scrittrice Toni Morrison, premio Nobel per la letteratura. A darne notizia è stato il suo editor, Knopf. Morrison. La scrittrice aveva 88 anni e il suo vero nome era Chloe Ardelia Wofford, nata in Ohio nel 1931 e discendente di una famiglia che visse il dramma dello schiavismo.La causa della morte è per ora sconosciuta: la famiglia ha voluto far sapere che “sebbene la sua scomparsa sia tremenda, siamo grati ...

È morta la scrittrice premio Nobel Toni Morrison : Toni Morrison (foto: David Levenson/Getty Images) Toni Morrison, la prima donna di colore a ricevere il premio Nobel per la letteratura, è morta. La notizia è stata diffusa dalla sua casa editrice, Alfred A.Knopf, che ha specificato che Morrison è deceduta all’ospedale Montefiore Medical Centre, a New York, lunedì notte. La scrittrice aveva 88 anni e da tempo era su una sedia a rotelle. Morrison, il cui vero nome era Chloe Ardelia Wofford, ...

