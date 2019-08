E’ allarme per le zanzare che trasmettono il virus che fa scoppiare il cervello | i dati

Zanzare - cresce l’allarme per il virus che fa scoppiare il cervello : «Si è esteso» : L’allarme per il virus mortale, trasmesso dalle Zanzare, che colpisce il cervello con edema e infiammazione si estende. Dopo lo Stato della Florida è il Massachusetts. Il Dipartimento della Salute del Paese ha definito 7 città nel Sud-Est «ad alto rischio» di Eee. Il virus è stato rilevato in 92 campioni di Zanzare e un terzo di questi insetti appartiene a ceppi che possono trasmettere il patogeno all’uomo. «Abbiamo elevato il ...

Pensioni - allarme Anci su Q100 : 'Rischio caos piccoli comuni per mancanza di turn over' : Continua a far discutere l'introduzione della quota 100, il meccanismo di pensionamento anticipato che consente in via sperimentale per il triennio in corso (cioè fino al 2021) ai lavoratori di ottenere l'accesso all'Inps una volta maturati almeno 62 anni di età e 38 anni di contribuzione. Ad esprimere la propria preoccupazione è stato l'ex sindaco di Ascoli Guido Castelli, che ha parlato come esponente dell'Anci (l'Associazione Nazionale dei ...

allarme per il terribile Pesce Leone nei mari del Sud : è pericolosissimo - il suo veleno può provocare la morte e ai Caraibi sta provocando un disastro [FOTO] : Il terribile Pesce Leone (nome scientifico Pterois volitans) è diventato ormai un grande pericolo anche per le acque dell’Italia e del Mediterraneo: nel 2017 la prima segnalazione grazie a un team di ricercatori di Ispra, Cnr e dell’American University di Beirut nelle acque della riserva di Vendicari, in Sicilia, vicino Siracusa. Poco prima era stato avvistato in Tunisia. Adesso, nei giorni scorsi, altri avvistamenti a ripetizione ...

Stati Uniti - è allarme per un virus mortale portato dalle zanzare che colpisce il cervello : Il virus, che colpisce il cervello con edema e infiammazione, è quello dell'encefalite equina orientale (Eee) e quest'anno è già stato rilevato in 92 campioni di zanzare nello stato del Massachussets. Il virus per l'uomo è fatale, uccidendo circa il 30% dei pazienti che lo contraggono. I sintomi sono mal di testa, febbre alta, vomito e diarrea, che possono portare al coma. Negli Stati Uniti i primi casi erano Stati scoperti nello stato della ...

Emergenza zanzare negli USA : si estende l’allarme per il virus mortale che colpisce il cervello : Si estende al Massachusetts l’allarme per il virus mortale, trasmesso dalle zanzare, che colpisce il cervello con edema e infiammazione. Il primo alert sull’encefalite equina orientale (Eee) era arrivato nei giorni scorsi dal Dipartimento della Salute dello stato della Florida (Usa), dopo i primi casi rilevati negli animali (alcune galline ‘sentinella’). Ora a intervenire è il Massachusetts Department of Public Health, ...

Formula 1 - aumentano le gare in calendario in vista del 2022 : Binotto però lancia l’allarme costi : Il Gp di Spagna è pronto a rientrare in calendario a partire dal 2020, il team principal Binotto però pone l’attenzione su un aspetto particolare Il calendario 2020 di Formula 1 dovrebbe salire a 22 Gran Premi, considerando l’ufficiosità del ritorno della Spagna, pronta a siglare l’accordo con Liberty Media. photo4/Lapresse Una notizia accolta con favore da parte dei team principal presenti nella conferenza stampa di ...

Maltempo : Veneto - stato di preallarme per precipitazioni su Piave e Alto Brenta : Venezia, 2 ago. (AdnKronos) – Il Centro Funzionale Decentrato della Regione ha emesso poco fa un bollettino di aggiornamento nel quale, in conseguenza delle precipitazioni occorse nella mattinata odierna, viene decretata la fase di preallarme fino alle ore 20 di oggi sulle zone Piave Pedemontano e Alto Brenta-Bacchiglione-Alpone. Sul resto della regione si conferma lo stato di attenzione già decretato ieri. Le previsioni ...

Allerta Meteo - Estofex lancia l’allarme per il Nord Italia : maltempo estremo con grandine - nubifragi - forte vento e rischio tornado : Allerta Meteo – È massima l’attenzione per il maltempo che oggi si abbatterà sul Nord Italia. Estofex (European Storm Forecast Experiment) ha lanciato avvisi pesantissimi per le nostre regioni settentrionali. Allerta Meteo di livello 3 per piccole zone del Nord-Est dell’Italia, della Croazia e della Bosnia Erzegovina principalmente per grandine di grandi dimensioni, forti raffiche di vento e in misura minore, tornado. Livello 1 e 2 per Nord ...

Le sigarette rende batteri super resistenti ad antibiotici : è allarme : C'è una relazione tra sigarette e batteri, lo hanno scoperto alcuni scienziati studiando l'aumento di microbi e batteri che diventano più resistenti

allarme ragno violino a Genova - paura per una 20enne : “Gamba gonfia e perdita dei sensi” : Continua la psicosi ragno violino in Italia. Una studentessa di 20 anni di Genova ha raccontato la sua odissea dopo essere stata morsa da un ragno violino, che l'ha costretta al ricovero in ospedale per due notti. Altri due casi confermati anche a Mandas in Sardegna: ecco i sintomi e come difendersi.--È stata morsa da un ragno violino ma la terapia a cui è stata sottoposta ha funzionato così ha potuto raccontare il suo incubo per mettere in ...

allarme microplastiche nell’acqua - i processi di trattamento le scompongono in nanoplastiche : minaccia per la salute umana : Bluewater, leader mondiale nelle tecnologie e soluzioni di purificazione dell’acqua, chiede nuove e urgenti strategie per affrontare l’inquinamento da plastica dopo che uno studio del Regno Unito ha svelato che i processi di trattamento dell’acqua aggravano la scomposizione delle microplastiche in nanoplastiche. Lo studio di un team del Deakin’s Institute for Frontier Materials (IFM) in collaborazione con la Surrey University del Regno Unito ...

Cibo e tumori : i menù degli ospedali sono spesso nocivi - l’allarme lanciato dagli esperti : E’ sempre più nota e messa in evidenza da nutrizionisti ed oncologi l’importanza della dieta nella cura dei soggetti affetti da tumore. Una recente ricerca condotta su pazienti in cura al Karolinska Institute ha mostrato come una dieta appropriata subito dopo l’intervento sia in grado di accelerare i tempi di guarigione. Che alcuni cibi siano in grado di aumentare il rischio di recidive è noto da tempo ma, nonostante ...

BREXIT/ L'allarme torna per i mercati - e per l'Ue - : I mercati pensano che la probabilità di una hard BREXIT o di una fase negoziale più turbolenta siano maggiori di qualche settimana fa