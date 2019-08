Dovevamo staccare la spina al governo già dopo  le Europee | dice Centinaio

Fonte : agi

(Di martedì 6 agosto 2019) Alla richiesta del Corriere della Sera su quanta voglia abbia dilaal, il ministro delle Politiche agricole Gian Marconon tentenna affatto e risponde invece piuttosto deciso: “staccarla giàla vittoria alle”. Per poi aggiungere: “Salvini sa come la penso, e lo sanno anche Conte e Di Maio”. E all'edizione cartacea de la Repubblicain più: “Non è un mistero che per me questoavrebbe dovuto chiudere i battenti due mesi fa. Quando i rapporti con i 5 stelle si sono ridotti ai minimi termini” a cavallo con l. “Per questo hanno chiesto la mia testa” dichiara al quotidiano di via Solferino nel momento in cui “si è parlato di rimpasto” precisa al quotidiano di largo Fochetti. Di ritorno da un viaggio in Harley Davidson in Sardegna, interrotto causa precettazione per il voto sul decreto Sicurezza bis, il ministro ...

