Dovevamo staccare la spina al governo due mesi fa Il leghista Centinaio

"Dovevamo staccare la spina al governo già dopo le Europee" - dice Centinaio : Alla richiesta del Corriere della Sera su quanta voglia abbia di staccare la spina al governo, il ministro delle Politiche agricole Gian Marco Centinaio non tentenna affatto e risponde invece piuttosto deciso: “Dovevamo staccarla già dopo la vittoria alle Europee”. Per poi aggiungere: “Salvini sa come la penso, e lo sanno anche Conte e Di Maio”. E all'edizione cartacea de la Repubblica dice in più: “Non è un mistero che per me questo governo ...