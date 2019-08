«Donne che amano gli stronzi» | 8 consigli per evitare i legami sbagliati

La Chiquito è sold out : milioni di Donne pronte a spendere 400 euro per la mini borsetta amata anche da Chiara Ferragni : Abbiamo visto la "Chiquito bag" sui profili Instagram più seguiti: indosso (si fa per dire) a Chiara Ferragni e ad altre fashion blogger, ma in molti si chiedono che senso...

Uomini e Donne - Pietro regala a Rosa un gioiello. Ma il web lo critica : Che cafonata : Pietro Tartaglione riceve critiche dal web, dopo aver mostrato in rete l'ultimo regalo pensato per la sua futura sposa, Rosa Perrotta. Una delle coppie più chiacchierate del momento, nata a Uomini e Donne, ha recentemente dato alla luce un bambino. Parliamo della coppia formata da Rosa Perrotta e Pietro Tartaglione. I due fanno parlare molto, dopo essere diventati genitori del loro primogenito Domenico. \\Su Instagram, infatti, un ...

Ascolti Tv Sabato 3 agosto - le Donne di Techetechetè 15.7% e quelle (vincenti) della Pallavolo 8.3% : Ascolti Tv Sabato 3 agosto (articolo in aggiornamento, i dati usciranno dopo le 10) Techetechetè Superstar: Note di Donna Le Signore della Canzone (dalle 20:30) – Rai 1 – 2.313 milioni e 15.7% Ciao Darwin 7 (replica) – Canale 5 – 1.687 milioni e 14.4% Belgio – Italia Pallavolo femminile qual. olimpica – Rai 2 – 1.233 milioni e 8.3% Ritorno al futuro 2 – Italia 1 – 862 mila e 6% Una vita 1a Tv ...

La nave Open Arms ha soccorso 123 migranti : anche Donne incinte e bambini : L’imbarcazione della ong spangola ha recuperato migranti da due imbarcazioni al largo della Libia: «Non si sarebbero salvati»

Giulia Salemi candidata al trono di Uomini e Donne - mamma Fariba frena : 'Ma anche no' : Giulia Salemi sarà una tronista di Uomini e Donne dopo la pausa estiva? È questa la domanda che si stanno facendo gli appassionati di gossip da qualche giorno, e più precisamente da quando il settimanale "Chi" ha confermato l'indiscrezione nel suo numero uscito mercoledì scorso. A frenare l'entusiasmo dei fan che già immaginavano la bella influencer sulla poltrona rossa di Canale 5, è stato un commento che ha scritto la mamma Fariba su ...

Uomini e Donne news - pioggia di critiche per Rosa Perrotta : la vicenda : Rosa Perrotta: non solo parole dolci ma anche qualche critica. Ecco cosa sta succedendo Rosa Perotta sta vivendo, senza dubbio, un periodo d’oro. Una settimana fa, infatti, lei e Pietro Tartaglione sono diventati genitori per la prima volta. Il 25 Luglio alle 7:30 del mattino è nato il piccolo Dodo portando una ventata di felicità […] L'articolo Uomini e Donne news, pioggia di critiche per Rosa Perrotta: la vicenda proviene da Gossip ...

Sesso - i benefici dell'amore su Donne e uomini : perché fa bene alla salute : Dovranno ricorrere ad una scusa più efficace del solito inflazionato mal di testa le mogli che intendano sottrarsi agli appetiti sessuali dei propri mariti, poiché la scienza non ha dubbi: la cefalea, in particolare quella a grappoli che è una delle forme più invalidanti, si combatte rotolandosi tra

Donne che copiano Kate Middleton - l’esercito delle #repliKates : Mallory Johnson Bowling Mallory Johnson Bowling Mallory Johnson Bowling Sharon AdlerSharon AdlerSharon AdlerJanelle NashJanelle NashJanelle NashRachael Tagg di The Cambridge MumsBrooke Nurthen di The Cambridge MumsJulie JamesJulie JamesDanielle MagnessDanielle MagnessC’è chi colleziona farfalle e chi invece segue una squadra di calcio divertendosi magari a riempire gli album delle figurine. Nel novero delle passioni già socialmente e ...

Uomini e Donne News : Giulia Cavaglia ha Mentito a Tutti! Ecco Perchè! : Giulia Cavaglià, protagonista dell’ultima stagione Uomini e Donne Trono Classico, ha detto addio in breve tempo al suo fidanzato Manuel Galiano. Poche ore fa l’ex tronista voleva far ricadere le colpe su di lui, ma la verità è un’altra! Giulia Cavaglià non convince: Ecco perché! Raffaella Mennoia, sulla scia di ciò che è accaduto dopo la scelta a Uomini e Donne Classico di Giulia Cavaglia, cerca di indagare per capire che cosa ...

Uomini e Donne news - Angela Nasti : la dichiarazione che fa discutere : Angela Nasti di nuovo nella bufera. Ecco che cosa è successo Ultimamente non si fa altro che parlare di Angela Nasti. Se inizialmente è stata criticata per la fine, fin troppo veloce, con Alessio Campoli, ora la ex tronista di Uomini e Donne è finita nella bufera per un altro motivo. A far discutere è […] L'articolo Uomini e Donne news, Angela Nasti: la dichiarazione che fa discutere proviene da Gossip e Tv.

Uomini e Donne : Angela Nasti fa una dichiarazione che spiazza : Angela Nasti di Uomini e Donne confessa: “Fatevi corteggiare” Angela Nasti, in questi giorni, ha fatto discutere per via di un’intervista a Witty tv. In quella circostanza ha confessato di aver capito subito che Alessio non sarebbe mai potuto essere l’uomo della sua vita, arrivando quindi a decidere di lasciarlo. Finita qua? Nemmeno per idea perchè l’ex tronista di Uomini e Donne è tornata a far parlare anche per ...

Celebriamo l’orgasmo - che sia cerebrale - ‘colorato’ o misterioso come quello delle Donne : Oggi è la Giornata Mondiale dell'Orgasmo, il culmine del piacere che conclude un rapporto sessuale soddisfacente. Ma l'orgasmo è molto di più di un gesto meccanico, può infatti essere cerebrale, 'colorato', depressivo e misterioso (come quello delle donne). Ecco cosa dobbiamo sapere sull'orgasmo.Continua a leggere