Donna di 82 anni si organizza incontri solo con uomini al di sotto dei 35 anni | spiega

Salta il filtro durante la diretta video : la star del web in realtà è una Donna di 58 anni : Non è tutto oro quello che luccica sul web. Ne sanno qualcosa gli oltre centomila follower di una vlogger conosciuta col nome di “Vostra Altezza Qiao Biluo”, che hanno visto la loro “dea graziosa” trasformarsi sotto ai loro occhi in una donna di 58 anni. Tutto è accaduto durante un video in diretta sulla piattaforma Douyu, molto utilizzata in Cina per mostrare i contenuti più disparati. La vlogger si stava esibendo in ...

Alessandra Tripoli - foto sexy su Instagram/ "Ho aspettato anni per sentirmi Donna..." : Alessandra Tripoli, foto sexy su Instagram e confessa: "Ho aspettato anni per sentirmi donna". Lo sfogo social della ballerina di Ballando con le Stelle.

Luigi Mastroianni su Sabrina Martinengo : “Non è una Donna adulta” : Temptation Island: Luigi Mastroianni boccia Sabrina Martinengo Luigi Mastroianni si è rivelato essere un grande fan di Temptation Island, la trasmissione condotta da Filippo Bisciglia su canale 5. Tra le pagine del settimanale di Uomini e Donne, l’ex tronista ha commentato l’edizione appena andata in onda. Il fidanzato di Irene Capuano non ha particolarmente apprezzato l’atteggiamento di Sabrina Martinengo che ha ...

Mai stata sposata : il segreto della Donna di 107 anni : Si chiama Louise, ha da poco compiuto 107 anni ed è single, la donna infatti non è mai stata sposata. Louise Signore vive nel Bronx a New York e, soltanto pochi giorni fa, ha spento le 107 candeline presenti sulla sua torta. Il segreto della sua longevità è presto svelato dalla donna stessa: esercizio fisico, alimentazione equilibrata, ballo e soprattutto essere single. Louise ha confessato alle telecamere della CNN di non essere mai stata ...

Eccezionale operazione chirurgica a Siena : impiantata una mega-protesi nel ginocchio di una Donna di 77 anni : Un intervento chirurgico particolare e non di routine, effettuato nell’Azienda ospedaliero-universitaria senese dall’equipe della Uoc Ortopedia dell’ospedale delle Scotte di Siena, diretta dal professor Stefano Giannotti. E’ stata impiantata una ”mega-protesi” al ginocchio su una paziente di 77 anni, con frattura periprotesica femorale, riadattando per questo caso una tecnica utilizzata in chirurgia ortopedica ...

“Che Donna!”. Sabrina Salerno a 51 anni è uno schianto : bikini esplosivo e décolleté hot : “Siamo donne, oltre alle gambe c’è di più” cantava Sabrina Salerno ormai qualche anno fa. E verrebbe da dire che ha ragione, viste le ultime foto che ha pubblicato la strepitosa cantante che negli anni Ottanta ha fatto strage di cuori. Guardando i numeri dei mi piace, però, sembrerebbe non aver mai smesso di far innamorare gli italiani. Così dopo i successi come Sexy Girl e Boys, Sabrina si è re-inventata star del web.\\ Classe 1969, ha ...

Fiumicino - auto sbalzata da una tromba d’aria : morta una Donna di 27 anni : Tragedia nella notte nella zona di Focene, nel comune di Fiumicino, a causa di una tromba d’aria. Il vento avrebbe provocato un incidente ad una vettura, sbalzata via, che stava percorrendo via Coccia di Morto, provocando la morte di una donna, di giovane età, che era al suo interno. Non si hanno altri ragguagli sulla dinamica. Il sindaco del comune alle porte di Roma, Esterino Montino, è già stato informato di quanto accaduto. La tromba ...

Fiumicino - tromba d'aria uccide una Donna. Danni e devastazione a Roma : Maltempo e tragedia a Fiumicino dove una giovane donna ha perso la vita a causa di una tromba d’aria. La vittima, stando alle prime ricostruzioni, stava viaggiando a bordo della sua autovettura quando improvvisamente è stata sorpresa da una tromba d’aria. Il dramma è avvenuto nella notte tra sabato

Nardò - Donna di 46 anni folgorata mentre monta uno stendino in giardino : amica la tocca per soccorrerla - morte entrambe : Due donne, vicine di casa, sono morte folgorate da una scarica elettrica nella periferia di Nardò, nel Salento, in Provincia di Lecce. L’incidente s’è verificato nel giardino di una villa in in via San Giuseppe da Copertino. Le vittime sono Anna Cinzia Cataldi, di 46 anni, proprietaria dell’abitazione in cui si è verificato l’incidente, e la sua vicina di casa Antonia Antonacci, di 51 anni. Sono finiti in ospedale per ...

Lecce - Donna folgorata mentre stende i panni : la vicina prova a salvarla e muore anche lei. Altre due persone ferite : ustioni alle braccia : Due donne, vicine di casa, sono morte folgorate da una scarica elettrica a Nardò, in Salento, mentre erano nel giardino dell’abitazione di una delle due. Altre due persone, nel tentativo di soccorrerle, hanno riportato ustioni alle braccia. La dinamica, al momento, non è chiarissima. Stando alla ricostruzione del Nuovo Quotidiano di Puglia, la padrona di casa, Cinzia Cataldi, 45 anni, stava stendendo i panni sul retro ...

Carabiniere ucciso - aiutò Donna anni fa : 17.18 "Non ci sono parole. Un ragazzo nobile, di nobili sentimenti.Era tanto generoso, mi accompagnò all'ospedale Bambino Gesù dove stavo andando a portare mia figlia piccola. Era sempre disponibile, gli dicevo 'Sei un uomo di altri tempi'". Così Elisabetta, la donna che con una lettera "scritta di notte" testimoniò il gesto di amore del vicebrigadiere Mario Rega, ucciso la notte scorsa in via Pietro Cossa, nel pieno centro di Roma, durante un ...

Chirurgo amputa la gamba sbagliata a una Donna di 67 anni. La figlia : “Mi ha detto che era andato tutto bene” : Per un errore medico, una donna di 67 anni ha subito l’amputazione della gamba sbagliata. I chirurghi avrebbero infatti dovuto amputarle la gamba destra a causa di problemi legati al diabete: l’arto era facilmente riconoscibile anche perché la signora aveva già subito in passato la rimozione di un dito del piede. Invece, al suo risveglio dopo l’intervento, la figlia ha alzato la coperta e si è accorta dell’erorre: il ...

Donna muore ma dopo 40 anni torna a casa - cosa è accaduto : Una storia incredibile che è una durata una vita ma con un lieto fine. Una Donna indiana , Vilasa all’età di 42 anni fu morsa da un cobra. La famiglia, credendola morta, la abbandonò nel fiume Gange. Il corpo vene messo su una zattera e fatta andare nel fiume perché così voleva la tradizione del posto. Mentre quel corpo abbandonato andava per il fiume , alcuni pescatori si accorsero che la Donna era ancora viva, la presero e la ...

Giovane Donna vuole che la figlia di soli 4 anni diventi una star - posta le sue foto sui social e spende 10 mila euro per vestirla e truccarla - le reazioni sul web sono terribili : Una donna di 29 anni Sammy Bushell in Gran Bretagna è nell’occhio del ciclone per voler a tutti i costi che sua figlia, che si chiama Hallie Mai, diventi una star sui social. La bambina ha solo quattro anni ed è costretta dalla madre a provare e riprovare vestiti e a passare ore e ore vicino a uno specchio per provare trucchi e parrucche. Il web sembra impazzito e nei confronti della Giovane madre sono partite denunce e ...