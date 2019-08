Dl imprese | da rider a Whirlpool | le misure sul tavolo del Consiglio dei ministri

Fonte : huffingtonpost

(Di martedì 6 agosto 2019) Arrivano il decreto sulle crisi aziendali, il decreto sul settore lattiero caseario e il decreto sulle assunzioni nella scuola, suldeldei. E’ quanto emerge dall’integrazione dell’ordine del giorno, diramata da Palazzo Chigi.Sulanche un decreto per prorogare di due mesi le funzioni del Garante per la privacy.Ecco alcune dellein arrivo:Tutele per iAssicurazione obbligatoria Inail contro infortuni e malattie per chi porta i pasti a domicilio o fa consegne in città e su due ruote, e prende gli ordini attraverso app e piattaforme digitali. L’impresa titolare della piattaforma è tenuta a compiere tutti gli adempimenti chiesti al datore di lavoro.La retribuzione sarà un mix di cottimo e paga oraria. Ipossono essere retribuiti in base alle consegne effettuate, purché in misura non ...

