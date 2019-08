Dl Cultura Ok in Senato | è legge | non oltre 36 mesi per contratti a tempo nella lirica

Dl Cultura - via libera Senato : è legge : 15.42 Con 139voti favorevoli e 109 astenuti il Senato ha approvato in via definitiva il decreto legge contenente misure in materia di personale delle fondazioni lirico sinfoniche, di sostegno del settore del cinema e audiovisivo e finanziamento delle attività del ministero per i Beni e le attività Culturali e per lo svolgimento degli Europei di calcio 2020. "Sono orgoglioso di questo risultato", questa legge "assicura eguali diritti e ...

Senato e Cultura - l'applauso dell'aula del Senato per il maestro Franco Zeffirelli - : (Agenzia Vista) Roma, 06 aprile 2019 Senato e Cultura, l'applauso dell'aula del Senato per il maestro Franco Zeffirelli l'applauso dell'aula di Palazzo Madama all'ingresso del maestro Franco Zeffirelli per ricevere il premio alla carriera durante il terzo appuntamento di Senato e Cultura. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev Agenzia Vista Persone: Franco ...

Senato e Cultura - Franco Zeffirelli premiato per la carriera dalla presidente Casellati - : (Agenzia Vista) Roma, 06 aprile 2019 Senato e Cultura, la Casellati premia per la carriera il maestro Zeffirelli in Senato La presidente del Senato, Elisabetta Casellati consegna il riconoscimento alla carriera a Franco Zeffirelli nell'aula di Palazzo Madama nel corso del terzo appuntamento di Senato e Cultura. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev Agenzia Vista Persone: ...

Senato e Cultura - Casellati premia Zeffirelli : "La bellezza è il suo linguaggio" - : Agenzia Vista) Roma, 06 aprile 2019 Senato e Cultura, Casellati premia Zeffirelli, la bellezza e il suo linguaggio La presidente del Senato, Elisabetta Casellati premia per la carriera il maestro Franco Zeffirelli nell'aula del Senato a Palazzo Madama. "La bellezza è il suo linguaggio" ha detto la presidente nel presentare il premio al maestro. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev Agenzia Vista ...