Direttore S. Carlo : “Abbagnato? Forse ha sbagliato ma sindacati scandalosi” : Roma, 6 ago. (AdnKronos) – “Eleonora . Un Direttore artistico deve poter moderare il proprio linguaggio. Ma il comportamento della Rappresentanza Unitaria Sindacale è scandaloso e riprovevole. Un fatto gravissimo. Sarebbe bastato convocare la direttrice del corpo di ballo del Teatro dell’Opera di Roma e parlarle. E poi ricordo che una comunicazione interna non dovrebbe uscire dal Teatro, quelle carte non potevano essere ...

Direttore S. Carlo : “Abbagnato? Forse ha sbagliato ma sindacati scandalosi” : Roma, 6 ago. (AdnKronos) – “Eleonora . Un Direttore artistico deve poter moderare il proprio linguaggio. Ma il comportamento della Rappresentanza Unitaria Sindacale è scandaloso e riprovevole. Un fatto gravissimo. Sarebbe bastato convocare la direttrice del corpo di ballo del Teatro dell’Opera di Roma e parlarle. E poi ricordo che una comunicazione interna non dovrebbe uscire dal Teatro, quelle carte non potevano essere ...

Adriana Volpe sbotta contro Carlo Freccero. Ora il Direttore risponde - : Anna Rossi Freccero replica agli attacchi al veleno di Adriana Volpe dopo la chiusura di Mezzogiorno in famiglia Adriana Volpe non l'ha presa tanto bene. La conduttrice non è molto felice della scelta del direttore di Rai2, Carlo Freccero. Freccero, infatti, avrebbe deciso di cancellare Mezzogiorno in famiglia, il programma che la Volpe conduce con Massimiliano Ossini. Tramite il suo account Instagram, infatti, la conduttrice ha ...