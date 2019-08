Diabete | come riconoscerlo | la malattia esordisce con 3 sintomi principali

Fonte : meteoweb.eu

(Di martedì 6 agosto 2019) La diagnosi precoce delnei bambini è possibile, anzi fondamentale, anche perché riduce il rischio di complicanze acute e potenzialmente mortalila chetoacidosi. A ricordarlo in una nota sono Stefano Cianfarani, presidente Siedp (Società italiana di endocrinologia e diabetologia pediatrica) e Alberto Villani, presidente Società italiana di pediatria, dopo quanto accaduto nei giorni scorsi al piccolo Giulio, il bambino di tre anni morto nel vicentino, che dalle prime indiscrezioni sembrava essere deceduto in seguito a complicanze del. Ilè unacomune nell’adulto ma colpisce anche il bambino ed anzi è la patologia endocrina più comune in pediatria, ricordano gli esperti. Si stima che in Italia siano presenti almeno 16.000 bambini affetti dae che ogni anno circa 1500 bambini presentino l’esordio della. Da studi effettuati negli ...

