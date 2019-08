Di Maria attacca | “Cosa ne sanno loro dei sacrifici” La toccante lettera dell’argentino

Fonte : forzazzurri

(Di martedì 6 agosto 2019) Di: “Cosa nedei sacrifici” Di: “Cosa nedei sacrifici”. Luoghi comuni sui calciatori ricchi e felici? L’nte argentino del Osg non ci sta e scriva unadi protesta probabilmente per sensibilizzare l’ opinione pubblica sugli sforzi e i sacrifici che fanno i calciatori per la professione. Angel Dinon è d’ accordo con chi del “calcio non sa nulla” L’ esterno argentino ha voluto sottolineare quanto sia anche sacrificale la vita privata del calciatore e ha provato a spiegare quante privazioni comporta essere un professionista del calcio. Lo fa attraverso un lungo messaggio pubblicato su Instagram. “Cosa hai fatto lunedì? Sono andato ad allenarmi. Cosa hai fatto martedì? Sono andato ad allenarmi. Facciamo qualcosa durante il fine settimana? Non posso, ...

xTaiChuKe_x : A prende er caffè co la sora Maria... Wataru deve finì d'attacca' l'alberelli sua pare... ma nun l'ho po fa dopo?! - TerlizziGerardo : RT @LucaSucci: #QuartaRepubblica … maria etruria attacca l’esternazione di deluca nei confronti delle bande di nigeriani…”il delinquente è… - TerlizziGerardo : RT @51fini: Cardinale attacca Salvini a Messa di Natale: 'Giuseppe e Maria furono accolti' ?? speculare su Gesù, Giuseppe e Maria per attacc… -