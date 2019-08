Dengue | dopo il Bangladesh è allarme anche nelle Filippine | “I morti sono 622”

Fonte : ilfattoquotidiano

(Di martedì 6 agosto 2019) Il governo delleha dichiarato una “epidemia nazionale di” in seguito ad un forte aumento deicausati da questo virus nel Paese: dall’inizio dell’anno – ha reso noto il ministero della Sanità, secondo quanto riporta la Bbc – almeno 622 persone hanno perso la vita e al 20 luglio scorsostati registrati almeno 146.000 casi, il 98% in più rispetto allo stesso periodo dell’anno scorso. In luglio Manila aveva dichiarato un “allerta nazionale” a fronte del dilagare del virus. La febbreprovoca sintomi simili a quelli dell’influenza, tra cui mal di testa penetrante, dolori muscolari e articolari, febbre ed eruzioni cutanee su tutto il corpo. Dei milioni di persone infettate conogni anno in tutto il mondo, circa 500.000 sviluppano sintomi gravi che richiedono il ricovero in ospedale, e di quelle circa 12.500 persone ...

