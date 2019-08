Ddl sport | il Cio scrive al Coni | «Possibile sospensione o ritiro del nostro

Fonte : ilsole24ore

(Di martedì 6 agosto 2019) Nella lettera che ha per destinatario il presidente delGiovanni Malagò, il Cio esprime «seria preoccupazione» per alcune disposizioni del disegno di legge sullo. Nella lettera viene messo in evidenza che il provvedimento «intaccherebbe chiaramente l’autonomia del» in sei punti. Il Cio chiarisce di poter adottare per la protezione del «Movimento di un paese lao ildel riconoscimento del comitato olimpico»

