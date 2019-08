Dalla strada lanciano in spiaggia un cassonetto della spazzatura che colpisce un

Bergeggi - ragazzo colpito da cassonetto lanciato Dalla strada : è in gravi condizioni : Un ragazzo francese di 12 anni in vacanza in Liguria con la famiglia è stato colpito da un bidone dell’immondizia lanciato da venti metri di altezza sulla spiaggia

Dalla strada gettano cassonetto in spiaggia : travolto un ragazzino : È successo a Bergeggi, piccolo centro in provincia di Savona. Il bambino 12enne è gravissimo. Un bidone dei rifiuti, forse per una bravata, è stato lanciato giù Dalla scogliera finendo sulla spiaggia sottostante dova ha colpito, in pieno volto, un bambino di 12 anni. È successo nella tarda notte di oggi, verso le 3, a Bergeggi, piccolo centro in provincia di Savona, nei pressi del Lido delle Sirene. Sulla spiaggia era accampata una ...

Europei Ciclismo strada e crono - le sensazioni dei ct azzurri a pochi giorni Dalla rassegna continentale : A pochi giorni dal via dei Campionati Europei strada e crono dedicati alle categorie élite, U23 e juniores (uomini e donne) i CT De Candido, Nazionale uomini Juniores e Amadori, Nazionale Uomini U23, illustrano obiettivi e aspettative per la prova continentale Per il CT Rino De Candido uno dei fattori più importanti per affrontare al meglio la prova in linea di 115 km (10 giri del circuito di 11,5 km) è la coesione. I sei atleti ...

New York - sparatoria a Brooklyn : un morto e 11 feriti. De Blasio : “Toglieremo le armi Dalla strada” : Ci sono almeno un morto e 11 feriti tra le vittime di una sparatoria avvenuta intorno alle 22.30 del 27 luglio ora locale durante un evento pubblico al parco Brownsville Playground, a est di Brooklyn, quartiere di New York. La vittima è un giovane di 38 anni, morto dopo essere stato colpito alla testa dai proiettili. A riferire la notizia è l’emittente statunitense Cbs, mentre in un video pubblicato sui social network da un testimone, si ...

Truffò George Clooney : estradata la "Bonnie" Vanja Goffi Dalla Thailandia - : Serena Granato Vanja Goffi era stata arrestata lo scorso giugno insieme al suo compgno e a loro carico pendeva un mandato di arresto internazionale, in quanto rei di aver compiuto molte truffe Nelle ultime ore è trapelata in rete la notizia che vede Vanja Goffi atterrata questo sabato a Malpensa, dopo essere stata arrestata a Pattaya lo scorso 16 giugno, insieme al suo compagno. A carico dei due pendeva il mandato di arresto ...

Truffò anche George Clooney - estradata Dalla Thailandia Vanja “Bonnie” Goffi : È stata estradata dalla Thailandia ed è arrivata oggi all’alba a Malpensa Vanja Goffi (45 anni), la donna arrestata il mese scorso assieme al complice Francesco Galdelli, dopo un’operazione internazionale (“Italian Bonnie & Clyde”) durata anni dopo che la coppia marchigiana aveva orchestrato molteplici truffe, la più eclatante quella a danno dell’attore George Clooney, il cui nome era stato utilizzato per creare una linea di ...

Riforma codice della strada - Simone Baldelli (Fi) : “Cittadini penalizzati Dalla lobby delle multe” : La Riforma del codice della strada, approvata in commissione Trasporti alla Camera, non piace al deputato di Forza Italia Simone Baldelli. Intervistato da Fanpage.it spiega perché, a suo giudizio, questo provvedimento penalizzi i cittadini e li esponga a maggiori rischi. Baldelli mette sotto accusa la maggioranza M5s-Lega, parlando di "lobby trasversale delle multe".Continua a leggere

Incidente stradale : il pedone non ha sempre ragione a prescindere Dalla causa : Gli incidenti stradali che coinvolgono automezzi e pedoni sono sempre più frequenti. Ma una recente sentenza del Tribunale di Trieste potrebbe costituire un importante precedente e dare il via ad un nuovo orientamento giurisprudenziale soprattutto per quanto riguarda l'attribuzione della responsabilità principale del sinistro. Il giudice triestino, infatti, ha stabilito che ci potrebbero essere delle specifiche situazioni nelle quali la colpa ...

Wimbledon 2019 : il tabellone maschile. Djokovic esordisce con Kohlschreiber. Strada in salita per Nadal - è Dalla parte di Federer! : È stato sorteggiato il tabellone maschile di Wimbledon. Il numero uno del mondo e campione in carica, Novak Djokovic, avrà un esordio complicato con il tedesco Philipp Kohlschreiber. Per il serbo possibile quarto di finale con il greco Stefanos Tsitsipas (avversario di Fabbiano), ma tante possibili insidie lungo il cammino (Auger-Aliassime, Dimitrov, Monfils). Strada sicuramente in salita per Rafael Nadal. Dopo un esordio sulla carta agevole ...

Mantova - 21enne stuprata dal branco fuori Dalla discoteca/ 'Abbandonata in strada' : Giovane 21enne stuprata all'esterno di una discoteca a Mantova dal branco: il racconto choc della vittima ai medici dell'ospedale.

Verona - dramma in strada : automobilista scende Dalla vettura in panne - travolto e ucciso : La vittima è un 40enne cittadino dello Sri Lanka. Nell'impatto è rimasto ferito ed è stato soccorso anche l'uomo al volante del furgone che lo ha travolto, si tratta di un 65enne che è stato trasportato all'ospedale ma non è in gravi condizioni.Continua a leggere