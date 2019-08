Cultura | dal Senato sì definitivo a decreto Bonisoli

Umbria : terra magica dalla Cultura e dai sapori imperdibili : Paesaggi mutevoli e incontaminati nel verde delle valli tortuose rendono l’Umbria una regione che non mancherà mai di stupire. Questa regione comprende principalmente colline, montagne, cavità e pianure e si estende lungo il bacino centrale del Tevere. Situata nel cuore dello stivale, è l’unica regione senza costa. Ecco altre sette ragioni per cui vale la pena visitarla! 1. La storia Come il resto d’Italia, la regione Umbria ...

Polonia - il vescovo di Cracovia : “Non esiste più un’epidemia e piaga rossa - ma ne sta nascendo una nuova - quella creata dalla Cultura Lgbt” : “Non esiste più un’epidemia e piaga rossa (il riferimento è alla dittatura comunista, ndr) ma ne sta nascendo una nuova, quella creata dalla cultura degli Lgbt e delle bandiera arcobaleno, minaccia per i valori e per la solidità sociale e familiare della nostra nazione”. Sono le parole dell’arcivescovo di Cracovia, Marek Jedraszewski pronunciate durante il suo discorso in occasione dell’anniversario dell’insurrezione partigiana di Varsavia ...

CASO CUCCHI/ Un processo dal significato politico e Culturale - che condiziona l'Arma : CASO CUCCHI senza fine, si apre a novembre un quarto processo che coinvolge questa volta alcuni vertici dell'Arma dei Carabinieri

Dalla Carta della Cultura all’Albo delle librerie di qualità - ecco il ddl a sostegno della lettura : Dalla riduzione della soglia massima di sconto sui prezzi dei libri alla promozione della lettura nelle scuole, alla Carta della cultura per contrastare la povertà...

Cultura e turismo : dal Governo 360 milioni per il Sud - da Napoli a Palermo : Arrivano 360 milioni di euro per la riqualificazione dei centri storici di Napoli, Palermo, Taranto e Cosenza. Oggi a Napoli, alla presenza del ministro per il Sud, Barbara Lezzi, e quello ai Beni Culturali, Alberto Bonisoli, si firma il contratto per il finanziamento di Cultura e turismo al Sud. Ben 90 milioni finiranno nel capoluogo partenopeo.Continua a leggere

Notti toscane di mezza estate tra musica - Cultura e gusto : invito aperto dalla Val d’Orcia alla Maremma : A tutto jazz, vino e cultura in Toscana per sere di mezza estate tutte da godere. Meditando su grandi artisti, mete storiche, soste stellate ed etichette premiate. Prima fra tutte Montalcino, magnifico borgo nel senese, a meno di due ore dalla Capitale, che dall’alto dei suoi 564 metri domina i pregiati filari di Brunello e tutta la Val d’Orcia.L’abbinamento “vino-musica” è un grande classico dal successo ...

Dalle Ue bando da 1.050.000 € per le nuove professioni Culturali : Prende il via la seconda fase di “Finance, Learning, Innovation and Patenting for Cultural and Creative Industries (Flip for CCIs)”, il progetto pilota lanciato dall'Unione Europea con...

Morgan : "Invadere la casa di un artista è un atto vandalico - è uno scandalo Culturale e umano! Non voglio soldi..." : Durante la giornata di ieri, come già sappiamo, Morgan è stato sfrattato dalla sua abitazione, pignorata e messa all'asta dopo la decisione del Tribunale di Monza.Il cantante, leader dei Bluvertigo e recentemente coach della sesta edizione di The Voice of Italy, ora che lo sfratto è diventato realtà, si è lasciato andare ad un lungo sfogo su Facebook.prosegui la letturaMorgan: "Invadere la casa di un artista è un atto vandalico, è uno ...

Senato e Cultura - Franco Zeffirelli premiato per la carriera dalla presidente Casellati - : (Agenzia Vista) Roma, 06 aprile 2019 Senato e Cultura, la Casellati premia per la carriera il maestro Zeffirelli in Senato La presidente del Senato, Elisabetta Casellati consegna il riconoscimento alla carriera a Franco Zeffirelli nell'aula di Palazzo Madama nel corso del terzo appuntamento di Senato e Cultura. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev Agenzia Vista Persone: ...