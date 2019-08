Cos’è 8Chan | il sito dove l’attentatore di El Paso ha annunciato la sparatoria

Fonte : wired

(Di martedì 6 agosto 2019) La polizia sul luogo delladi El(foto: Jonathan Yturales/Anadolu Agency via Getty Images) Ilinternet, forum di immaginiabbondano violenza online, razzismo ed estremismo di destra, è stato oscurato dopo che Patrick Crucius, l’uomo sospettato dellaa El, in Texas, che ha causato la morte di 22 persone, ha pubblicato sulla piattaforma slogan nazionalisti e inneggianti alla supremazia bianca, di fatto preannunciando la strage. Cloudflare, che ospitava il dominio delsui suoi server, haimmediatamente che ne avrebbe sospeso il servizio oscurando così ilha subito interruzioni Ddos (Distributed denial of service) rimanendo inattivo per un certo periodo finché ha trovato un modo per rimanere online. In soccorso del portale è arrivato un altro host e società di protezione anti-Ddos BitMitigate. Il proprietario ...

