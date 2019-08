Continua la crisi dei negozi di vicinato | bilancio negativo

Di Maio : "Nessuna crisi - con Salvini troviamo come sempre un punto per Continua re" : Dopo 48 ore di scambi di accuse reciproci e minacce di crisi di governo più o meno esplicite tra i due soci di maggioranza, Luigi Di Maio prova a smorzare i toni ed esclude, ancora una volta che alla viste ci sia la fine dell’esperienza dell’esecutivo giallo-verde."Andiamo avanti: abbiamo importanti riforme da fare" ha detto il leader M5s per poi aggiungere a proposito del rapporto con Matteo Salvini che: "Tra persone mature meglio vedersi, ...

Di Maio esclude la crisi di governo : “Con Salvini vediamoci e troviamo il punto per Continua re” : "Purtroppo queste sono dinamiche che ci possono essere fra due forze di governo diverse, come il Movimento Cinque Stelle e la Lega. Noi stiamo portando avanti le nostre proposte e i nostri obiettivi. L'unica cosa che dico è che fra due persone mature sarebbe meglio vedersi piuttosto che parlarsi a mezzo stampa": così Luigi Di Maio tende una mano a Matteo Salvini .Continua a leggere

Torino - Continua la crisi nel M5s : Appendino perde una consigliera - si dimette Pollicino : Si fa in salita la strada per la sindaca di Torino, Chiara Appendino, e per il suo tentativo di ricompattare la maggioranza del Movimento 5 Stelle in consiglio comunale. Marina Pollicino ha annunciato che lascerà il gruppo del M5s per passare a quello misto. E non è escluso che qualcun altro possa seguirla.continua a leggere