Come tornare ai cari vecchi video YouTube di una volta

Fonte : wired

(Di martedì 6 agosto 2019) (Foto: Chrome App Store) C’erano unale miniature deisuche non erano altro che un fotogramma preso (o scelto) dal filmato stesso. Ma un giorno nefasto, il servizio di Google decise di offrire agli utenti dicare un’immagine esterna a rappresentazione della clipcata. Non si scoprirà mai chi per primo si può additareresponsabile, ma arrivò il giorno in cui buona parte deglir – che fossero gamers, cuochi, viaggiatori, make up artist, recensori tech, ecc… – iniziarono acare miniature più o meno tutte sullo stesso stile con scritte extralarge dal tono esuberante, effetti un po’ cartoon e soprattutto espressioni esageratamente accentuate. Basta scorrere in una qualsiasi ricerca per una carrellata orripilante di occhi strabuzzati, bocche spalancate e frasi acchiappone che poi nulla c’entrano con ciò che viene mostrato e/o raccontato ...

