Cina : Geraci - ‘grande opportunità - dobbiamo fare sistema’ (2) : (AdnKronos) – Quarantotto ore in Sicilia durante le quali il sottosegretario ha visitato i porti, è stato ad Augusta, Palermo, Catania e nel pomeriggio andrà anche a Termini Imerese. “Stiamo organizzando degli accordi sulla produzione di film e documentari – spiega – abbiamo contatti diretti con star cinesi perché anche i film tirano il turismo. E poi guardiamo alle infrastrutture, ai centri di ricerca. Al Ministero ...

Cina : Geraci - ‘grande opportunità - dobbiamo fare sistema’ : Palermo, 6 ago. (AdnKronos) – “La Cina rappresenta una grande opportunità . L’accordo con Ctrip è un accordo sul turismo ma quello che stiamo facendo al Ministero è creare un approccio sistemico che metta sul piatto turismo, infrastrutture, treni, porti, agricoltura, export. L’Italia è un paese esportatore che non vende solo prodotti ma un Made In Italy con una cultura e una storia”. A dirlo è il ...

Cina : Geraci - 'governo ha stimolato domanda - ora Sicilia si occupi dell'offerta' : Palermo, 6 ago. (AdnKronos) - "Dobbiamo guardare alla Cina con interesse. Noi come governo abbiamo facilitato la nascita di accordi ma adesso la palla passa agli amici Sicilia ni che devono farsi trovare pronti. Noi ci siamo occupati della curva della domanda voi occupatevi della curva dell'offerta".

Cina : Geraci - 'in Sicilia solo 30mila turisti - dobbiamo raddoppiare' : Palermo, 6 ago. (AdnKronos) - "Oggi in Sicilia si parla 20-30 mila turisti cinesi all'anno, un numero molto basso se consideriamo che la media del turismo cinese in Italia è di circa 3-3,5 milioni. Il mio obiettivo è quello di raddoppiare questi numeri. La Sicilia deve recuperare il suo posto". A di