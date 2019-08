Ciclismo | Europei 2019 | un grande Festival dei velocisti Presenti i migliori sprinter

Fonte : oasport

(Di martedì 6 agosto 2019) Sarà una sfida a velocità altissime. C’è grandissima attesa per domenica: ad Alkmaar (Olanda) andrà in scena la prova in linea degli élite uomini per quanto riguarda glidisu strada. Forse mai come quest’anno, da quando si riassegna il titolo del Vecchio Continente, c’è una gara che si preannuncia così equilibrata: tantissimi i possibili protagonisti, senza un favorito d’obbligo. A favorire tutto ciò è anche il percorso: sarà infatti completamente pianeggiante (nel mezzo un breve tratto in pavé), attesa una volata di gruppo e a sfidarsi ci saranno praticamente tutti ial mondo. Assente solamente Peter Sagan, protagonista al Tour de France e già vincitore due volte del titolo: lo slovacco sarà concentrato sul finale di stagione dove andrà sicuramente a caccia del titolo mondiale. Tralasciando dunque la Maglia Verde della...

