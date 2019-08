Chi si straccia le vesti per l’americano bendato dimentica che siamo il paese della Diaz

Fonte : ilfattoquotidiano

(Di martedì 6 agosto 2019) Lo sdegno ed il clamore suscitati dalla foto del giovane americano coinvolto nel barbaro assassinio di un uomo dello Stato, ritrattodurante un interrogatorio in caserma, è cresciuto in fretta su di un terreno coltivato ad ipocrisia. La deprivazione sensoriale non ha alcun fine inquisitivo, checché i cultori di b-movie polizieschi ne dicano, ma serve più prosaicamente a ridurre un individuo alla condizione di impotenza e vulnerabilità. L’ondata di indignazione, attenuata dalla rabbia diffusa per la belluinità inusitata mostrata dai due, pare provenire da un corpo sociale con poca memoria. Chi oggi sileche questo è il, di Cucchi, di Aldrovandi. Ilin cui un giudice ha rinviato a giudizio appartenenti all’Arma, ad Aulla, accusandoli di pestaggi e violenze in una caserma, basandosi, tra l’altro su intercettazioni come queste: ...