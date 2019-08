Fonte : ilfattoquotidiano

(Di martedì 6 agosto 2019) Con la direttiva Salvini suldi rom e sinti si è avviata l’altra grande raccolta d’odio che gonfia ledel ministro dell’Interno e futuro leader di un’Italia fondata sul rancore, una visione tetra del mondo, relazioni sociali incattivite, in cui essere poveri è un crimine, mentre bande di fascisti sono liberi di scorrazzare in memoria del loro duce, dimentichi della sua miserabile fine di sorcio che scappa travestito da soldato tedesco. Quindi chi meglio di qualche “zingaraccia” perqueste? E quale posto migliore di Milano, la città che resiste all’onda nera? Così una consigliera comunale e neo eletta al Parlamento europeo, Silvia Sardone, nelle austere aule di Bruxelles preferisce frequentare, in tandem con l’anti-rom, Alessandro Morelli, irom di Milano: prima Chiesa Rossa, poi Vaiano Valle, via Martirano, infine via Monte Bisbino dove ...

TutteLeNotizie : Censimento campi rom, un’altra buona occasione per gonfiare le vele nere - Cascavel47 : Censimento campi rom, un’altra buona occasione per gonfiare le vele nere -