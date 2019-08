C’è uno «squalo blu» a mare | spettacolare avvistamento ad Augusta VIDEO

Fonte : direttasicilia

(Di martedì 6 agosto 2019) Unonelle acque deldi, in provincia di Siracusa, ha seminato il panico tra i bagnanti. Un esemplare di circa due metri è apparso nello specchio didella città siracusana. Ilè subito diventato virale sui social e mostra un grosso pesce che nuota indisturbato vicinissimo alla costa, esattamente nelle acque del golfo Xiphonio, proprio davanti alla spiaggia del lungoGranatello. Loapparterrebbe alla nota famiglia delle Carcharhinidae, cioè della verdesca, nota come “blu”. Una specie diffusa nei nostri mari che, a quanto pare, non creerebbe “pericolo” per i bagnanti, ma soltanto tanta paura per i più “fifoni”. Alla fine quindi è stato chiarito che si tratta solo di una Verdesca, appartenente alla famiglia degli squali ma considerata per nulla pericolosa per l’uomo. L’animale, lungo almeno un paio di metri, che in alcuni casi faceva emergere ...

