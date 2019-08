Cassazione | reato di truffa prescritto per Bossi e Belsito Sì a confisca dei 49 milioni

Fonte : blogo

(Di martedì 6 agosto 2019) AGGIORNAMENTO ORE 21.50 - Prescrizione per Umbertoe Francescoper ildi. Per quest’ultimo laha confermato l'appropriazione indebita con rideterminazione della pena da stabilirsi in appello. La Corte diha poi confermato ladei 49alla Lega, nell’ultimo grado di giudizio sullaai danni dello Stato per i rimborsi elettorali. Sono però cadute le confische personali.La vicenda è quella dellamessa in atto secondo l’accusa dal partito fondato dal Senatur ai danni delle casse pubbliche: una megaquantificata in 49di euro che come stabilito dalla Corte d'appello di Genova devono tornare allo Stato. La procura ligure nei mesi scorsi si era accordata con la Lega per una rateizzazione da 600mila euro l’anno. A novembre scorsoe l’ex tesoriereerano stati condannati rispettivamente a ...

