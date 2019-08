Caso Avastin-Lucentis | se il Servizio sanitario sceglie le cure meno care

Caso Avastin-Lucentis - ora le Regioni chiedono i danni a Roche e Novartis : Toscana, Piemonte, Veneto e Lazio sono le prime ad annunciare cause civili per il risarcimento di danni milionari. Un accordo tra le due aziende le avrebbe costrette ad utilizzare un farmaco più costoso per la maculopatia e quindi a spendere più soldi pubblici