Carmen Di Pietro e il nuovo giovane fidanzato Matteo Lui smentisce | “Gossip totalmente

ll nuovo fidanzato di Carmen Di Pietro ha 29 anni in meno di lei - : Katiuscia Oliva La show girl 54enne ha presentato ai fan la sua ultima conquista, un personal trainer italo-venezuelano con il fisico scolpito, il sorriso accattivante e… 29 anni di meno Carmen Di Pietro ha un nuovo amore. L’aitante ragazzotto che le ha rubato il cuore si chiama Matteo Alessandroni, ha 25 anni e, di mestiere, fa il personal trainer, come dimostra il fisico scolpito dalla palestra. Le presentazioni ufficiali sono ...

Carmen Di Pietro presenta il nuovo fidanzato Matteo : è più giovane di 29 anni : "Dei miei 54 anni appena compiuti me ne sento al massimo 25", ha spiegato l'ex concorrente del Grande Fratello Vip, Carmen Di Pietro ha un nuovo amore. La showgirl 54enne ha presentato Matteo, il fidanzato più giovane di lei di ben 29 anni, al settimanale Grand Hotel a cui non ha nascosto di puntare molto su questa nuova relazione nata in maniera del tutto inaspettata. Una boccata d’aria fresca dopo due matrimoni importanti per Carmen. Il ...

Carmen Di Pietro manda fuori casa il figlio maggiorenne non voglio un bamboccione : La showgirl Carmen Di Pietro ha scritto una lettera al figlio che da poco è diventato maggiorenne ed è stata pubblicata dal settimanale “DiPiù”. Nella lettera si legge: ”Caro Alessandro, hai appena compiuto 18 anni, e anche se so che non ti farà piacere e ti sembrerò una madre spietata, il mio regalo è un invito di cui devi prendere atto: ti sbatto fuori di casa. È arrivato il momento di cominciare ad affrontare le difficoltà della ...

Qui era solo un bimbo - ma il figlio di Carmen Di Pietro è cresciuto : ecco com’è diventato : Nel 2017, dopo 16 anni di convivenza, 2 di matrimonio e due figli, Carmen Di Pietro e Giuseppe Iannoni si sono lasciati: la showgirl potentina aveva annunciato la fine della storia d’amore con il suo secondo marito (il primo era stato l’anziano giornalista Sandro Paternostro, deceduto nel 2000) spiegando che non c’è stato alcun episodio scatenante e nessuna crisi particolare. “Non ci amiamo più”, aveva spiegato la showgirl al ...