Cambiamento climatico | quando la disinformazione passa da Youtube

Meteo - il Cambiamento climatico è già qui : Luglio il mese più caldo di sempre - ma grandinate triplicate : Il mese di Luglio è stato segnato in Italia da ben 221 grandinate violente, ben 7 al giorno e praticamente il triplo rispetto lo scorso anno, che hanno colpito a macchia di leopardo la Penisola provocando milioni di euro di danni alle coltivazioni. E’ quanto afferma la Coldiretti sulla base della banca dati ESWD nel commentare i dati sul clima del Copernicus Climate Change Service (C3S) secondo il quale il Luglio 2019 è il mese più caldo mai ...

Cambiamento climatico : trovate 200 renne morte nell'arcipelago di Svalbald : Drammatica scoperta nell'arcipelago norvegese di Svalbard, dove oltre 200 renne sono state trovate morte, probabilmente a causa della fame. A renderlo noto è la Cnn. Gli animali sarebbero morti...

Cambiamento climatico - chiamiamo le cose col loro nome. Altro che ‘morti da maltempo’ : Partiamo da una storia, quella di Noemi Magni, morta l’Altro ieri notte per una tromba d’aria a Focene. Non era in giro in montagna, non si era avventurata pericolosamente al largo nuotando, era nella sua macchina, una macchina non pesante, ma comunque una macchina. Si era riparata sotto un distributore, aveva fatto insomma tutto quello che avremmo fatto noi. Se la sua macchina è stata sbalzata di 25 metri vuol dire che la tromba d’aria era di ...

Ondata di caldo in Europa : Copernicus fornisce previsioni stagionali per i settori più sensibili al Cambiamento climatico : Mentre l’Ondata di caldo estivo si diffonde in tutta Europa, Copernicus Climate Change Service (C3S) rivela il proprio impegno nell’elaborazione di previsioni climatiche stagionali, per aiutare le aziende operanti nel settore energy a prevedere le azioni future, riducendo al minimo i potenziali rischi. Copernicus Climate Change Service (C3S), realizzato dal Centro europeo delle previsioni meteorologiche a medio termine (ECMWF) per conto ...

Cambiamento climatico : tutti gli animali a rischio estinzione : Caprioli, gazze ladre e passeri cantori potrebbero essere spazzati via dai cambiamenti climatici: sono, infatti, fra le specie più minacciate perché non riescono ad adattarsi rapidamente all'aumento delle temperature,...

Miele - per il Cambiamento climatico quasi dimezzata produzione in Italia : La produzione Italiana di Miele del 2019 sarà quasi la metà di quella dello scorso anno a causa soprattutto del clima anomalo, con una perdita economica per gli apicoltori di oltre 70 milioni. Lo dice un rapporto dell’Istituto di Servizi per il Mercato Agricolo Alimentare (Ismea) diffuso oggi. Effetti del cambiamento climatico Se nel 2018 gli sbalzi di temperature e i venti avevano ridotto fortemente la produzione di Miele in particolare nel Sud ...

“Risorse idriche non convenzionali” e agricoltura nel Mediterraneo - oltre il Cambiamento climatico con FIT4REUSE : Il settore responsabile del maggior consumo di acqua nei paesi del Mediterraneo è quello agricolo. La disponibilità di risorse idriche della regione è però limitata, e gli effetti nocivi del cambiamento climatico metteranno sempre più a rischio le riserve destinate all’irrigazione. La soluzione? Utilizzare le cosiddette “Risorse idriche non convenzionali” come le acque reflue o le acque saline e salmastre. Che però vanno opportunamente depurate ...

Ue - von der Leyen : “Ridurre emissioni di Co2 del 50-55% entro il 2030 - sì a legge europea su Cambiamento climatico” : “Presenterò un accordo verde per l’Europa nei primi cento giorni del mio mandato”. Così la candidata designata dai 28 Paesi membri alla presidenza della Commissione europea, Ursula von der Leyen, nel corso del suo interventi in Aula a Strasburgo. “Una delle sfide pressanti” per l’Ue “è mantenere il pianeta sano. È la più grande responsabilità e opportunità del nostro tempo”, ha sottolineato. “Voglio che ...

Cambiamento climatico - così l’inettitudine dei governi lo accelera : Da tempo su questo blog insisto a fornire informazioni sulla gravità del Cambiamento climatico e a mettere in evidenza le omissioni e le sottovalutazioni di chi ci governa. In questo inizio estate gli eventi inconsueti e devastanti sulle rive settentrionali del Mediterraneo (tempeste di grandine, tornado, mareggiate sconvolgenti, venti violentissimi e improvvisi) suonano come un allarme annunciato ma disatteso colpevolmente, nell’ossessione di ...

Come avere mucche che producano meno metano (per combattere il Cambiamento climatico) : (foto: Getty Images) Con oltre un miliardo e mezzo di mucche nel mondo, ciascuna delle quali emette in media all’anno tra i 70 e i 120 chili di metano, gli allevamenti sono responsabili del 37% delle emissioni di gas serra in atmosfera. Un problema di sostenibilità ambientale vero, a cui il settore sta cercando di dare risposte. L’ultima novità arriva dal progetto internazionale RuminOmics, che ha analizzato il rumine di un migliaio ...

Il boom di cause legali contro i colpevoli del Cambiamento climatico : Una manifestazione di attivisti a favore della causa intentata contro la Royal Dutch Shell, rea di non rispettare gli obiettivi del trattato di Parigi sul clima (foto: Ana Fernandez/SOPA Images/LightRocket via Getty Images)) Nel 2015 Asghar Leghari, un contadino 25enne del Pakistan, ha fatto causa al governo del suo paese, accusandolo di essere inadempiente sul fronte del cambiamento climatico. Secondo Leghari, l’esecutivo non aveva ...

USA : a causa del Cambiamento climatico le cozze stanno friggendo nei loro gusci : Gli scienziati del Bodega Marine Reserve della California hanno segnalato come migliaia di cozze stiano morendo a causa delle temperature eccessivamente elevate dell'acqua, causate da surriscaldamento globale. Intanto in Alabama le vespe costruiscono nidi grandi come automobili.Continua a leggere

La Terra collasserà nel 2050 a causa del Cambiamento climatico secondo studio australiano : La fine del mondo (per come lo conosciamo) potrebbe essere molto più vicina di quanto pensassimo. secondo un nuovo studio scientifico, il 2050 potrebbe essere la data limite. Dopo inizierà un collasso ambientale dovuto al cambiamento climatico che renderà inabitabili larghe porzioni del pianeta. Se le cose dovessero infatti continuare come stanno al momento, tra trent'anni ci sarà il definitivo innalzamento di 3° della temperatura terrestre, ...